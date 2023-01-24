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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230124/إعلام-واشنطن-غير-راضية-عن-هزائم-زيلينسكي-وتطالبه-بتغيير-التكتيكات-1072670040.html
إعلام: واشنطن غير راضية عن هزائم زيلينسكي وتطالبه بتغيير التكتيكات
إعلام: واشنطن غير راضية عن هزائم زيلينسكي وتطالبه بتغيير التكتيكات
كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن المسؤولين الغربيين يطالبون فلاديمير زيلينسكي بتغيير استراتيجيته العسكرية بسبب إخفاقات القوات الأوكرانية في أرتيوموفسك. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T17:58+0000
2023-01-24T17:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
واشنطن
أخبار أوكرانيا
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وأفادت الشبكة نقلا عن مصادر بأن "المسؤولين الأمريكيين والغربيين يحثون أوكرانيا على تحويل تركيزها بعيدًا عن القتال الوحشي المستمر منذ شهور في مدينة أرتيوموفسك الشرقية، وبدلا من ذلك إعطاء الأولوية لهجوم محتمل في جنوب البلاد".وأضافت الشبكة، بدلاً من ذلك، يُطالبون القوات المسلحة الأوكرانية الاستفادة من "معدات عسكرية جديدة بقيمة مليار دولار" تم توفيرها مؤخرا لسلطات كييف من قبل الدول الغربية.ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر أن "إدارة بايدن تتجه إلى إرسال عدد كبير من دبابات أبرامز إم-1 إلى أوكرانيا، وقد يجري الإعلان عن تسليمها خلال الأسبوع الحالي".وأوضحت الصحيفة أن تلك الخطوة قد تكون جزءا من تفاهم دبلوماسي بين الولايات المتحدة وألمانيا لتشجيع الأخيرة على إرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا أو السماح لدول أخرى مثل بولندا بتزويد كييف بدبابات من هذا الطراز.في وقت سابق، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الولايات المتحدة يمكن أن تنقل حوالي 100 ناقلة جند مدرعة من طراز "سترايكر" إلى أوكرانيا. في الوقت نفسه، من غير المحتمل أن يتم تضمين دبابات "أبرامز إم-1" في حزمة المساعدات.وكان الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، قد عبر عن ثقته في أن الحلفاء سيتوصلون قريباً إلى اتفاق بشأن توريد الدبابات، بما في ذلك "ليوبارد" الألمانية، إلى أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230124/إعلام-إدارة-بايدن-تتجه-لتزويد-أوكرانيا-بدبابات-أبرامز-1072662574.html
https://sputnikarabic.ae/20230123/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
واشنطن
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العالم, واشنطن, أخبار أوكرانيا
العالم, واشنطن, أخبار أوكرانيا

إعلام: واشنطن غير راضية عن هزائم زيلينسكي وتطالبه بتغيير التكتيكات

17:58 GMT 24.01.2023
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورمناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، مدفع هاوتزر "دي - 20"، أوكرانيا
مناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، مدفع هاوتزر دي - 20، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
© Sputnik . Stringer
/
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كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن المسؤولين الغربيين يطالبون فلاديمير زيلينسكي بتغيير استراتيجيته العسكرية بسبب إخفاقات القوات الأوكرانية في أرتيوموفسك.
وأفادت الشبكة نقلا عن مصادر بأن "المسؤولين الأمريكيين والغربيين يحثون أوكرانيا على تحويل تركيزها بعيدًا عن القتال الوحشي المستمر منذ شهور في مدينة أرتيوموفسك الشرقية، وبدلا من ذلك إعطاء الأولوية لهجوم محتمل في جنوب البلاد".
وأضافت الشبكة، بدلاً من ذلك، يُطالبون القوات المسلحة الأوكرانية الاستفادة من "معدات عسكرية جديدة بقيمة مليار دولار" تم توفيرها مؤخرا لسلطات كييف من قبل الدول الغربية.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر أن "إدارة بايدن تتجه إلى إرسال عدد كبير من دبابات أبرامز إم-1 إلى أوكرانيا، وقد يجري الإعلان عن تسليمها خلال الأسبوع الحالي".
وأوضحت الصحيفة أن تلك الخطوة قد تكون جزءا من تفاهم دبلوماسي بين الولايات المتحدة وألمانيا لتشجيع الأخيرة على إرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا أو السماح لدول أخرى مثل بولندا بتزويد كييف بدبابات من هذا الطراز.
دبابات أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: إدارة بايدن تتجه لتزويد أوكرانيا بدبابات "أبرامز"
15:25 GMT
في وقت سابق، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الولايات المتحدة يمكن أن تنقل حوالي 100 ناقلة جند مدرعة من طراز "سترايكر" إلى أوكرانيا. في الوقت نفسه، من غير المحتمل أن يتم تضمين دبابات "أبرامز إم-1" في حزمة المساعدات.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
أمس, 15:01 GMT
وكان الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، قد عبر عن ثقته في أن الحلفاء سيتوصلون قريباً إلى اتفاق بشأن توريد الدبابات، بما في ذلك "ليوبارد" الألمانية، إلى أوكرانيا.
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