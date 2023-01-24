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https://sputnikarabic.ae/20230124/السفير-الروسي-في-واشنطن-يلتقى-نظيرته-الجديدة-لدى-روسيا--1072636014.html
السفير الروسي في واشنطن يلتقى نظيرته الجديدة لدى روسيا
السفير الروسي في واشنطن يلتقى نظيرته الجديدة لدى روسيا
التقى السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، بنظيرته الأمريكية الجديدة لين تريسي. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T00:51+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت السفارة الروسية في بيان، إنه "عقد بمقر السفارة الروسية بواشنطن لقاء بين السفير الروسي أنطونوف والرئيسة الجديدة للبعثة الدبلوماسية الأمريكية في موسكو لين تريسي"، دون الكشف عن تفاصيل.يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي وافق على تعيين تريسي لين سفيرة أمريكية جديدة لدى موسكو في 21 ديسمبر الماضي.هذا أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، الاثنين، أن السفيرة الأمريكية الجديدة لدى روسيا ستصل خلال الأيام المقبلة.
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم

السفير الروسي في واشنطن يلتقى نظيرته الجديدة لدى روسيا

00:51 GMT 24.01.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورالسفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف
السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev
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التقى السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، بنظيرته الأمريكية الجديدة لين تريسي.
موسكو - سبوتنيك. وقالت السفارة الروسية في بيان، إنه "عقد بمقر السفارة الروسية بواشنطن لقاء بين السفير الروسي أنطونوف والرئيسة الجديدة للبعثة الدبلوماسية الأمريكية في موسكو لين تريسي"، دون الكشف عن تفاصيل.
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يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي وافق على تعيين تريسي لين سفيرة أمريكية جديدة لدى موسكو في 21 ديسمبر الماضي.
هذا أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، الاثنين، أن السفيرة الأمريكية الجديدة لدى روسيا ستصل خلال الأيام المقبلة.
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