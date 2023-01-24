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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230124/القوات-الأوكرانية-تستهدف-مدينة-غورلوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-1072649310.html
القوات الأوكرانية تستهدف مدينة غورلوفكا في جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية تستهدف مدينة غورلوفكا في جمهورية دونيتسك
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية... 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T11:37+0000
2023-01-24T11:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان المكتب على قناة "تليغرام": "تم تسجيل إطلاق نار من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية في اتجاه مدينة دزيرجينسك، ومدينة غورلوفكا ( حي نيكيتوفسكي)، في الساعة الحادية عشرة و25 دقيقة صباحا (بالتزامن مع توقيت موسكو) وأنه تم إطلاق 5 قذائف مدفعية (عيار 155 ملم)".ويذكر في هذا الصدد، أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم، وقامت الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد كييف بمدافع هاوتزر بعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777"، وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وكذلك تم تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمدافع تستخدم قذائف من العيار نفسه، وهي المدافع الألمانية الذاتية الحركة من طراز "بي زد إتش 2000"، ومدافع "كراب" البولندية الذاتية الحركة، والمدافع الفرنسية الذاتية الحركة من طراز "سيزار".
https://sputnikarabic.ae/20230115/دونيتسك-القوات-الأوكرانية-تقصف-غورلوفكا-بقذائف-حلف-الناتو-مجددا-1072288714.html
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روسيا

القوات الأوكرانية تستهدف مدينة غورلوفكا في جمهورية دونيتسك

11:37 GMT 24.01.2023
© Sputnik . John Trastأثار قصف غورلوفكا
أثار قصف غورلوفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
© Sputnik . John Trast
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية استهدفت مدينة غورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بـ 5 قذائف مدفعية عيار 155 ملم تستخدمها قوات الناتو.
وجاء في بيان المكتب على قناة "تليغرام": "تم تسجيل إطلاق نار من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية في اتجاه مدينة دزيرجينسك، ومدينة غورلوفكا ( حي نيكيتوفسكي)، في الساعة الحادية عشرة و25 دقيقة صباحا (بالتزامن مع توقيت موسكو) وأنه تم إطلاق 5 قذائف مدفعية (عيار 155 ملم)".
ويذكر في هذا الصدد، أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم، وقامت الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد كييف بمدافع هاوتزر بعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777"، وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف غورلوفكا بقذائف حلف الناتو مجددا
15 يناير, 05:03 GMT
وكذلك تم تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمدافع تستخدم قذائف من العيار نفسه، وهي المدافع الألمانية الذاتية الحركة من طراز "بي زد إتش 2000"، ومدافع "كراب" البولندية الذاتية الحركة، والمدافع الفرنسية الذاتية الحركة من طراز "سيزار".
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