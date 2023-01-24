https://sputnikarabic.ae/20230124/القوات-الأوكرانية-تستهدف-مدينة-غورلوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-1072649310.html
القوات الأوكرانية تستهدف مدينة غورلوفكا في جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية تستهدف مدينة غورلوفكا في جمهورية دونيتسك
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية... 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T11:37+0000
2023-01-24T11:37+0000
2023-01-24T11:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان المكتب على قناة "تليغرام": "تم تسجيل إطلاق نار من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية في اتجاه مدينة دزيرجينسك، ومدينة غورلوفكا ( حي نيكيتوفسكي)، في الساعة الحادية عشرة و25 دقيقة صباحا (بالتزامن مع توقيت موسكو) وأنه تم إطلاق 5 قذائف مدفعية (عيار 155 ملم)".ويذكر في هذا الصدد، أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم، وقامت الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد كييف بمدافع هاوتزر بعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777"، وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وكذلك تم تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمدافع تستخدم قذائف من العيار نفسه، وهي المدافع الألمانية الذاتية الحركة من طراز "بي زد إتش 2000"، ومدافع "كراب" البولندية الذاتية الحركة، والمدافع الفرنسية الذاتية الحركة من طراز "سيزار".
https://sputnikarabic.ae/20230115/دونيتسك-القوات-الأوكرانية-تقصف-غورلوفكا-بقذائف-حلف-الناتو-مجددا-1072288714.html
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روسيا
القوات الأوكرانية تستهدف مدينة غورلوفكا في جمهورية دونيتسك
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية استهدفت مدينة غورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بـ 5 قذائف مدفعية عيار 155 ملم تستخدمها قوات الناتو.
وجاء في بيان المكتب على قناة "تليغرام": "تم تسجيل إطلاق نار من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية في اتجاه مدينة دزيرجينسك، ومدينة غورلوفكا ( حي نيكيتوفسكي)، في الساعة الحادية عشرة و25 دقيقة صباحا (بالتزامن مع توقيت موسكو) وأنه تم إطلاق 5 قذائف مدفعية (عيار 155 ملم)".
ويذكر في هذا الصدد، أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 ملم، وقامت الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد كييف بمدافع هاوتزر بعيدة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777"، وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بكثرة لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وكذلك تم تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمدافع تستخدم قذائف من العيار نفسه، وهي المدافع الألمانية الذاتية الحركة من طراز "بي زد إتش 2000"، ومدافع "كراب" البولندية الذاتية الحركة، والمدافع الفرنسية الذاتية الحركة من طراز "سيزار".