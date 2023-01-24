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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230124/بوشيلين-الجيش-الروسي-يتقدم-على-محور-أوغليدار-1072641226.html
بوشيلين: الجيش الروسي يتقدم على محور أوغليدار
بوشيلين: الجيش الروسي يتقدم على محور أوغليدار
كشف القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، عن نجاحات وتقدم للجيش الروسي باتجاه مدينة أوغليدار. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T08:29+0000
2023-01-24T08:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوشلين خلال مقابلة خاصة مع قناة "سولوفيوف لايف": "هناك نجاحات في بلدتي فيليكا ونوفوسيلوفكا الواقعتين على محور مدينة أوغليدار.وتابع بوشيلين، بالقول إن "الوحدات الروسية تتقدم أيضًا باتجاه مدينة أفدييفكا، حيث تعد واحدة من أصعب المناطق في هذه الفترة الزمنية بالذات، لكن الرجال لديهم روح قتالية وهناك احتمالات معينة لقطع طرق إمداد العدو".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش نظام كييف، كما وتستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسي، وهي- جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230123/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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روسيا

بوشيلين: الجيش الروسي يتقدم على محور أوغليدار

08:29 GMT 24.01.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصوررئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين
رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
/
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كشف القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، عن نجاحات وتقدم للجيش الروسي باتجاه مدينة أوغليدار.
وقال بوشلين خلال مقابلة خاصة مع قناة "سولوفيوف لايف": "هناك نجاحات في بلدتي فيليكا ونوفوسيلوفكا الواقعتين على محور مدينة أوغليدار.

وأضاف بوشيلين، قائلا: "بالنسبة لأوغليدار نفسها وبلدة بافلوفكا، تجري فيهما هناك مبارزات مستمرة بالقصف المدفعي وقتال في المواقع ولم تحقق وحداتنا أي اختراقات في الأيام الأخيرة".

وتابع بوشيلين، بالقول إن "الوحدات الروسية تتقدم أيضًا باتجاه مدينة أفدييفكا، حيث تعد واحدة من أصعب المناطق في هذه الفترة الزمنية بالذات، لكن الرجال لديهم روح قتالية وهناك احتمالات معينة لقطع طرق إمداد العدو".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش نظام كييف، كما وتستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسي، وهي- جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
أمس, 15:01 GMT
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