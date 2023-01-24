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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230124/بوشيلين-تحرير-ماريينكا-أمر-حتمي-ومسألة-وقت-1072640314.html
بوشيلين: تحرير ماريينكا أمر حتمي ومسألة وقت
بوشيلين: تحرير ماريينكا أمر حتمي ومسألة وقت
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن القوات الأوكرانية تلقت أوامر عسكرية صارمة بوجوب الحفاظ على بلدة ماريينكا حتى لو اقتضى الأمر... 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T07:54+0000
2023-01-24T08:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوشيلين خلال مقابلة خاصة على قناة "سولوفيوف لايف": يواصل العدو نقل الاحتياطيات والمعدات إلى هناك، لكن تحرير المدينة هو مسألة وقت، حيث نواجه مقاومة ضارية من العدو".وخلص بالقول: "سنحرر مارينكا إنهم يرمون الناس هناك وغالبًا غير مستعدين ويأخذونهم بأعداد كبيرة".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش نظام كييف، كما وتستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسي، وهي- جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230123/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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روسيا

بوشيلين: تحرير ماريينكا أمر حتمي ومسألة وقت

07:54 GMT 24.01.2023 (تم التحديث: 08:01 GMT 24.01.2023)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصوريتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك
يتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن القوات الأوكرانية تلقت أوامر عسكرية صارمة بوجوب الحفاظ على بلدة ماريينكا حتى لو اقتضى الأمر عدد كبير من الضحايا.
وقال بوشيلين خلال مقابلة خاصة على قناة "سولوفيوف لايف": يواصل العدو نقل الاحتياطيات والمعدات إلى هناك، لكن تحرير المدينة هو مسألة وقت، حيث نواجه مقاومة ضارية من العدو".

وتابع بوشيلين بالقول: "أوامر العدو صارمة للغاية أعتقد أن هذه الأوامر يتم تنفيذها هناك وليس بدون ضحايا لأنه من غير المنطقي الرفض عندما يكون كل شيء واضحا بالفعل هذه مسألة وقت والآن يتم تحديد السؤال عن عدد الضحايا".

وخلص بالقول: "سنحرر مارينكا إنهم يرمون الناس هناك وغالبًا غير مستعدين ويأخذونهم بأعداد كبيرة".
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
أمس, 15:01 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش نظام كييف، كما وتستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسي، وهي- جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
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