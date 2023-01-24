https://sputnikarabic.ae/20230124/تركيا-تؤجل-مفاوضات-انضمام-السويد-وفنلندا-لـالناتو-إلى-أجل-غير-مسمى-1072664389.html

تركيا تؤجل مفاوضات انضمام السويد وفنلندا لـ"الناتو" إلى أجل غير مسمى

تركيا تؤجل مفاوضات انضمام السويد وفنلندا لـ"الناتو" إلى أجل غير مسمى

أفاد مصدر دبلوماسي تركي، اليوم الثلاثاء، بأنه تم تأجيل المفاوضات بين تركيا والسويد وفنلندا بشأن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى أجل غير مسمى، وذلك... 24.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-24T15:57+0000

2023-01-24T15:57+0000

2023-01-24T15:57+0000

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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، "بناء على طلبنا، تم إلغاء الآلية الثلاثية بين تركيا والسويد وفنلندا إلى أجل غير مسمى".ووفقا له، كان من المقرر عقد الاجتماع التالي في فبراير/ شباط المقبل في بروكسل.ويأتي ذلك على خلفية، حرق زعيم الحزب اليميني المتطرف الدنماركي راسموس بولودان كتاب القرآن أمام السفارة التركية في ستوكهولم، بعد أن حصل مسبقا على إذن من السلطات السويدية.وقد أدانت العديد من البلدان تصرف المسؤول الدنماركي. وفي اليوم نفسه، وصفت وزارة الخارجية التركية الواقعة بأنها انتهاك واضح لالتزامات المذكرة الثلاثية التي وقعتها السويد لمنع دعاية المنظمات الإرهابية.بالإضافة إلى ذلك، نظم أنصار حزب العمال الكردستاني (المحظور في تركيا)، قبل أسبوعين، مسيرة في ستوكهولم، مناهضة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وقررت فنلندا والسويد الانضمام إلى "الناتو" في 18 مايو/ أيار 2022 على خلفية الأحداث في أوكرانيا. وتمت الموافقة على طلباتهم بالفعل من قبل 28 دولة في التحالف، إلا المجر وتركيا.وتطالب أنقرة ستوكهولم وهلسنكي بالتوقف عن دعم حزب العمال الكردستاني وتسليم النشطاء الذين يعتبرون متورطين في الإرهاب في تركيا، وأكدت أنه لن يكون هناك تقدم في قبولهم في التحالف دون الوفاء بهذه الوعود.

https://sputnikarabic.ae/20230114/تركيا-لسنا-في-وضع-يسمح-بالمصادقة-على-انضمام-السويد-للناتو-1072271518.html

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