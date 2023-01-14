https://sputnikarabic.ae/20230114/تركيا-لسنا-في-وضع-يسمح-بالمصادقة-على-انضمام-السويد-للناتو-1072271518.html

تركيا: لسنا في وضع يسمح بالمصادقة على انضمام السويد للناتو

تركيا: لسنا في وضع يسمح بالمصادقة على انضمام السويد للناتو

صرحت تركيا، اليوم السبت أنها "ليست في وضع" يسمح لها بالمصادقة على انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، على الرغم من اتخاذ ستوكهولم سلسلة من الخطوات للوفاء... 14.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-14T14:50+0000

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أخبار تركيا اليوم

السويد

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جاء هذا في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الرئاسة التركية، مستشار الرئيس رجب طيب أردوغان، إبراهيم قالن، بحسب وكالة "فرانس برس".وقال المسؤول التركي: "لسنا في وضع يسمح بإرسال قانون (تصديق) إلى البرلمان".وأنهت السويد وجارتها الاسكندنافية فنلندا عقودا من عدم الانحياز العسكري، وتقدمتا بطلب للانضمام لحلف الدفاع الغربي ردا على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا العام الماضي.لكن ما زالت تركيا والمجر العضوان الوحيدان في الناتو اللذين لم يصادقا على طلبي الانضمام بالتصويت في البرلمان.تجادل أنقرة بأن السويد بشكل خاص أخفقت في الوفاء بسلسلة من الالتزامات تعهدت بها الدول في قمة الناتو في يونيو/ جزيران.وعلى إثر ذلك، رفع أردوغان اعتراضاته على انضمامهما مقابل تعهدات بقمع المنظمات الكردية التي تعتبرها أنقرة "إرهابية".ومنذ ذلك الوقت وافقت السويد على مجموعة من التعديلات الدستورية التي ستجعل من الممكن تمرير قوانين مناهضة للإرهاب أشد صرامة.لكن قالن قال إن الأمر سيستغرق فترة من الوقت تستمر حتى يونيو على الأقل حتى يصوت البرلمان السويدي على هذه التدابير وأن أنقرة سوف تنتظر لحين تمرير كافة التشريعات السويدية قبل أن تصادق على انضمامها.وقال قالن: "ستستغرق (السويد) نحو ستة أشهر لكتابة وإقرار القوانين الجديدة... سوف يحتاجون إلى مزيد من الوقت".

https://sputnikarabic.ae/20230108/ستولتنبرغ-الناتو-سيدافع-عن-السويد-وفنلندا-حتى-قبل-التصديق-على-عضويتهما-1072053066.html

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