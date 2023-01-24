https://sputnikarabic.ae/20230124/خلال-لقائه-العاهل-الأردني-إعلام-نتنياهو-تعهد-بالحفاظ-على-الوضع-القائم-في-القدس-1072664014.html
خلال لقائه العاهل الأردني.. إعلام: نتنياهو يتعهد بالحفاظ على الوضع القائم في القدس
خلال لقائه العاهل الأردني.. إعلام: نتنياهو يتعهد بالحفاظ على الوضع القائم في القدس
جدد بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، التأكيد على تعهد بلاده بالحفاظ على الوضع القائم في مدينة القدس المحتلة. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T15:51+0000
2023-01-24T15:51+0000
2023-01-24T15:51+0000
أخبار الأردن
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
العالم العربي
ملك الأردن عبدالله الثاني
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ونقلت صحيفة "هاآرتس" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن السلطات الإسرائيلية ستعمل على إبقاء الوضع في مدينة القدس المحتلة كما هو دون أي تغيير، مع احترام الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى.وكان بنيامين نتنياهو قد زار، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، العاصمة الأردنية عمان، والتقى بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وهي الزيارة الخارجية الأولى لنتنياهو منذ توليه مقاليد الأمور في تل أبيب، الشهر الماضي.ومن جانبه، ذكر الديوان الملكي الأردني، في بيان: "الملك عبد الله الثاني يشدد خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعمان على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف وعدم المساس به".وأكد الملك عبد الله على "ضرورة الالتزام بالتهدئة ووقف أعمال العنف لفتح المجال أمام أفق سياسي لعملية السلام، مشددًا على ضرورة وقف أي إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام".فيما أوضح بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن اللقاء بين نتنياهو وعاهل الأردن في عمّان تطرق إلى القضايا الإقليمية وتعزيز التعاون الاستراتيجي والأمني والاقتصادي بين إسرائيل والأردن بما يسهم في استقرار المنطقة.
إسرائيل
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, العالم العربي, ملك الأردن عبدالله الثاني
أخبار الأردن, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, العالم العربي, ملك الأردن عبدالله الثاني
خلال لقائه العاهل الأردني.. إعلام: نتنياهو يتعهد بالحفاظ على الوضع القائم في القدس
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جدد بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، التأكيد على تعهد بلاده بالحفاظ على الوضع القائم في مدينة القدس المحتلة.
ونقلت صحيفة "هاآرتس" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن السلطات الإسرائيلية ستعمل على إبقاء الوضع في مدينة القدس المحتلة كما هو دون أي تغيير، مع احترام الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى.
وكان بنيامين نتنياهو قد زار، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، العاصمة الأردنية عمان، والتقى بالعاهل الأردني
الملك عبد الله الثاني، وهي الزيارة الخارجية الأولى لنتنياهو منذ توليه مقاليد الأمور في تل أبيب، الشهر الماضي.
ومن جانبه، ذكر الديوان الملكي الأردني، في بيان: "الملك عبد الله الثاني يشدد خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
بعمان على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف وعدم المساس به".
وأكد الملك عبد الله على "ضرورة الالتزام بالتهدئة ووقف أعمال العنف لفتح المجال أمام أفق سياسي لعملية السلام، مشددًا على ضرورة وقف أي إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام".
فيما أوضح بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن اللقاء بين نتنياهو وعاهل الأردن في عمّان تطرق إلى القضايا الإقليمية وتعزيز التعاون الاستراتيجي والأمني والاقتصادي بين إسرائيل والأردن بما يسهم في استقرار المنطقة.