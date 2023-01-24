عربي
استقالة نائب وزير الدفاع الأوكراني
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230124/روغوزين-قوات-دونتيسك-ستختبر-قذائف-الهاون-الذكية-1072638468.html
روغوزين: قوات دونتيسك ستختبر قذائف الهاون الذكية
روغوزين: قوات دونتيسك ستختبر قذائف الهاون الذكية
أعلن المدير السابق لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، إن روسيا ستختبر قذائف الهاون الذكية في منطقة العمليات الخاصة في شهر فبراير القادم. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T07:26+0000
2023-01-24T07:26+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102449/70/1024497003_0:184:2985:1863_1920x0_80_0_0_49efbdb78602c68792eefa1e2d9efb1a.jpg
وقال روغوزين خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": تم اختبار قذائف هاون عيار 120 ملم ذات مناظر ذكية العام الماضي في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، حيث يسمح الاختراع بفتح النار بسرعة على العدو.وتابع روغوزين "ستكون قذائف الهاون بالكمية المطلوبة للتشغيل التجريبي خلال شهر فبراير القادم وبناء على ذلك سنختبرها في القتال".وأشار إلى أن مدفع الهاون عيار 120 ملم يستخدم على نطاق واسع في جميع الأجزاء وعندما تؤكد قواته كفاءة القذائف سيتم إمداد القوات.وأصيب قائد مجموعة المستشارين العسكريين "الذئاب القيصرية" والمدير السابق لوكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، حيث لقي شخصان مصرعهما، وأصيب عدد من الأشخاص المرافقين لروغوزين، من بينهم رئيس الحكومة في جمهورية دونيتسك الشعبية فيتالي خوتسينكو، وموظفو الفندق.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102449/70/1024497003_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_148159261e74b87395d3fbf539cadddd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

روغوزين: قوات دونتيسك ستختبر قذائف الهاون الذكية

07:26 GMT 24.01.2023
© Sputnik . Sergey Mamontov / الانتقال إلى بنك الصوردميتري روغوزين، نائب رئيس الحكومة الروسية للتصنيع العسكري، يطلق النار من بندقية قربينة "سايغا" (KSZ 223) ضمن مراسم افتتاح بطولة إطلاق النار من بندقية قربينة في حديقة "ياتريوت"، روسيا
دميتري روغوزين، نائب رئيس الحكومة الروسية للتصنيع العسكري، يطلق النار من بندقية قربينة سايغا (KSZ 223) ضمن مراسم افتتاح بطولة إطلاق النار من بندقية قربينة في حديقة ياتريوت، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
© Sputnik . Sergey Mamontov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن المدير السابق لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، إن روسيا ستختبر قذائف الهاون الذكية في منطقة العمليات الخاصة في شهر فبراير القادم.
وقال روغوزين خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": تم اختبار قذائف هاون عيار 120 ملم ذات مناظر ذكية العام الماضي في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، حيث يسمح الاختراع بفتح النار بسرعة على العدو.
وتابع روغوزين "ستكون قذائف الهاون بالكمية المطلوبة للتشغيل التجريبي خلال شهر فبراير القادم وبناء على ذلك سنختبرها في القتال".
وأشار إلى أن مدفع الهاون عيار 120 ملم يستخدم على نطاق واسع في جميع الأجزاء وعندما تؤكد قواته كفاءة القذائف سيتم إمداد القوات.
وأصيب قائد مجموعة المستشارين العسكريين "الذئاب القيصرية" والمدير السابق لوكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، حيث لقي شخصان مصرعهما، وأصيب عدد من الأشخاص المرافقين لروغوزين، من بينهم رئيس الحكومة في جمهورية دونيتسك الشعبية فيتالي خوتسينكو، وموظفو الفندق.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:19 GMTБоевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يناير, 14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала