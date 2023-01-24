https://sputnikarabic.ae/20230124/روغوزين-قوات-دونتيسك-ستختبر-قذائف-الهاون-الذكية-1072638468.html
روغوزين: قوات دونتيسك ستختبر قذائف الهاون الذكية
روغوزين: قوات دونتيسك ستختبر قذائف الهاون الذكية
أعلن المدير السابق لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، إن روسيا ستختبر قذائف الهاون الذكية في منطقة العمليات الخاصة في شهر فبراير القادم. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T07:26+0000
2023-01-24T07:26+0000
2023-01-24T07:26+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال روغوزين خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": تم اختبار قذائف هاون عيار 120 ملم ذات مناظر ذكية العام الماضي في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، حيث يسمح الاختراع بفتح النار بسرعة على العدو.وتابع روغوزين "ستكون قذائف الهاون بالكمية المطلوبة للتشغيل التجريبي خلال شهر فبراير القادم وبناء على ذلك سنختبرها في القتال".وأشار إلى أن مدفع الهاون عيار 120 ملم يستخدم على نطاق واسع في جميع الأجزاء وعندما تؤكد قواته كفاءة القذائف سيتم إمداد القوات.وأصيب قائد مجموعة المستشارين العسكريين "الذئاب القيصرية" والمدير السابق لوكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، حيث لقي شخصان مصرعهما، وأصيب عدد من الأشخاص المرافقين لروغوزين، من بينهم رئيس الحكومة في جمهورية دونيتسك الشعبية فيتالي خوتسينكو، وموظفو الفندق.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
روغوزين: قوات دونتيسك ستختبر قذائف الهاون الذكية
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أعلن المدير السابق لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، إن روسيا ستختبر قذائف الهاون الذكية في منطقة العمليات الخاصة في شهر فبراير القادم.
وقال روغوزين خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": تم اختبار قذائف هاون عيار 120 ملم ذات مناظر ذكية العام الماضي في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، حيث يسمح الاختراع بفتح النار بسرعة على العدو.
وتابع روغوزين "ستكون قذائف الهاون بالكمية المطلوبة للتشغيل التجريبي خلال شهر فبراير القادم وبناء على ذلك سنختبرها في القتال".
وأشار إلى أن مدفع الهاون عيار 120 ملم يستخدم على نطاق واسع في جميع الأجزاء وعندما تؤكد قواته كفاءة القذائف سيتم إمداد القوات.
وأصيب
قائد مجموعة المستشارين العسكريين "الذئاب القيصرية" والمدير السابق لوكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، حيث لقي شخصان مصرعهما، وأصيب عدد من الأشخاص المرافقين لروغوزين، من بينهم رئيس الحكومة في جمهورية دونيتسك الشعبية فيتالي خوتسينكو، وموظفو الفندق.