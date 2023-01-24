https://sputnikarabic.ae/20230124/سلطات-جمهورية-دونيتسك-القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-غورلوفكا-بدونيتسك-بقذائف-الناتو-1072678550.html
سلطات جمهورية دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف مدينة غورلوفكا بدونيتسك بقذائف الناتو
سلطات جمهورية دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف مدينة غورلوفكا بدونيتسك بقذائف الناتو
أفادت بعثة جمهورية دونيتسك في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية قصفت مدينة غورلوفكا بالجمهورية، وأطلقت عليها 6 قذائف من عيار 155... 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T22:32+0000
2023-01-24T22:32+0000
2023-01-24T22:32+0000
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن البعثة ونشر في صفحتها على "تلغرام": "عند الساعة 23:40 من مساء أمس الثلاثاء سُجّل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية باتجاه التجمع السكني دزيرجينسك في غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي)، حيث تم إطلاق 6 قذائف من عيار 155 ملم".وتقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترا شمالي دونيتسك، وهي تحت سيطرة جمهورية دونيتسك الشعبية منذ عام 2014.
https://sputnikarabic.ae/20230123/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
سلطات جمهورية دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف مدينة غورلوفكا بدونيتسك بقذائف الناتو
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أفادت بعثة جمهورية دونيتسك في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية قصفت مدينة غورلوفكا بالجمهورية، وأطلقت عليها 6 قذائف من عيار 155 ملم يستخدمها حلف الناتو.
دونيتسك - سبوتنيك
. وجاء في بيان صدر عن البعثة ونشر في صفحتها على "تلغرام": "عند الساعة 23:40 من مساء أمس الثلاثاء سُجّل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية باتجاه التجمع السكني دزيرجينسك في غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي)، حيث تم إطلاق 6 قذائف من عيار 155 ملم".
وتقع مدينة غورلوفكا
على بعد 50 كيلومترا شمالي دونيتسك، وهي تحت سيطرة جمهورية دونيتسك الشعبية منذ عام 2014.