https://sputnikarabic.ae/20230124/صوّت-هل-بدأ-سقوط-أحجار-دومينو-نظام-كييف-بعد-سلسلة-الاستقالات-المدوّية؟-1072661927.html
صوّت.. هل بدأ سقوط "أحجار دومينو" نظام كييف بعد سلسلة الاستقالات المدوّية؟
صوّت.. هل بدأ سقوط "أحجار دومينو" نظام كييف بعد سلسلة الاستقالات المدوّية؟
تصدرت أخبار الاستقالات التي حدثت اليوم في أروقة نظام زيلينسكي عناوين وسائل الإعلام العالمية، الأمر الذي أرجعه الكثير من المحليين إلى وجود خلل جسيم داخل بنية... 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T15:14+0000
2023-01-24T15:14+0000
2023-01-24T15:21+0000
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وأكد الكثير من المتابعين ووسائل الإعلام حول العالم أن استقالة نائب وزير الدفاع الأوكراني فياتشيسلاف شابوفالوف، نائب رئيس ديوان مكتب الرئاسة في أوكرانيا، كيريلو تيموشينكو وغيرهم، في يوم واحد، ما هي إلا مؤشر واضح على وجود حالة تفكك داخلي لدى نظام زيلينسكي.وتتهم وسائل الإعلام الأوكرانية وزارة الدفاع بالاحتيال عن طريق إبرام اتفاق لتقديم خدمات التموين للوحدات العسكرية المتمركزة في مناطق جيتومير وكييف وبولتافا وسومي وتشيركاسي وتشرنيهيف.وأفادت مصادر أوكرانية باستقالة أليكسي سيمونينكو من منصب نائب المدعي العام في البلاد، على خلفية فضيحة مرتبطة بسفره إلى إسبانيا لمدة 10 أيام، في سيارة مملوكة لشركة تابعة لزوجة رجل الأعمال غريغوري كوزلوفسكي.اقرأ أيضا: استقالة نائب وزير الدفاع الأوكراني ومسؤولين كبار... سلسلة فضائح تهز كييفشاهد أيضا تطورات خريطة العملية العسكرية الروسية الخاصة لحظة بلحظة
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تصويت, استطلاعات الرأي, العالم, опросы
تصويت, استطلاعات الرأي, العالم, опросы
صوّت.. هل بدأ سقوط "أحجار دومينو" نظام كييف بعد سلسلة الاستقالات المدوّية؟
15:14 GMT 24.01.2023 (تم التحديث: 15:21 GMT 24.01.2023) تابعنا عبر
تصدرت أخبار الاستقالات التي حدثت اليوم في أروقة نظام زيلينسكي عناوين وسائل الإعلام العالمية، الأمر الذي أرجعه الكثير من المحليين إلى وجود خلل جسيم داخل بنية النظام في كييف.
وأكد الكثير من المتابعين ووسائل الإعلام حول العالم أن استقالة نائب وزير الدفاع الأوكراني فياتشيسلاف شابوفالوف، نائب رئيس ديوان مكتب الرئاسة في أوكرانيا، كيريلو تيموشينكو وغيرهم، في يوم واحد، ما هي إلا مؤشر واضح على وجود حالة تفكك داخلي لدى نظام زيلينسكي.
ويتيح فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" للقراء على مختلف المنصات التابعة لها إمكانية التصويت حول القضية التي أحدثت جدلا اليوم، إذ اختلفت الآراء حول أسباب هذه الاستقالات. برأيك: هل اقتربت نهاية نظام كييف؟
وتتهم وسائل الإعلام الأوكرانية وزارة الدفاع بالاحتيال
عن طريق إبرام اتفاق لتقديم خدمات التموين للوحدات العسكرية المتمركزة في مناطق جيتومير وكييف وبولتافا وسومي وتشيركاسي وتشرنيهيف.
وأفادت مصادر أوكرانية باستقالة أليكسي سيمونينكو من منصب نائب المدعي العام في البلاد، على خلفية فضيحة مرتبطة بسفره إلى إسبانيا لمدة 10 أيام، في سيارة مملوكة لشركة تابعة لزوجة رجل الأعمال غريغوري كوزلوفسكي.