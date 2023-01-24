https://sputnikarabic.ae/20230124/وزير-الدفاع-الألماني-لا-يجب-أن-يكون-الناتو-جزء-من-الصراع-في-أوكرانيا-1072642430.html
وزير الدفاع الألماني: لا يجب أن يكون الناتو جزءا من الصراع في أوكرانيا
وزير الدفاع الألماني: لا يجب أن يكون الناتو جزءا من الصراع في أوكرانيا
أعلن وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، اليوم الثلاثاء، أنه لا يجب أن يكون الناتو جزءا من الصراع في أوكرانيا. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T08:59+0000
2023-01-24T08:59+0000
2023-01-24T10:01+0000
العالم
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وقال بيستوريوس خلال مؤتمره الصحفي المشترك مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ: "المبدأ لا يزال ساريًا اليوم يجب ألا يصبح الناتو طرفًا في الحرب". واعتبر بيستوريوس أن بإمكان دول حلف شمال الأطلسي التي تمتلك دبابات ليوبارد أن تزود أوكرانيا بها، ولن تعترض ألمانيا على ذلك، مضيفا أن القرار الألماني بإرسال دبابات إلى أوكرانيا "مسألة منفصلة".وفي وقت سابق، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن ألمانيا تمنع مبادرات الاتحاد الأوروبي لتزويد أوكرانيا بالدبابات والأسلحة الثقيلة، والتي من المرجح أن تطيل القتال حتى الربيع المقبل.
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العالم
وزير الدفاع الألماني: لا يجب أن يكون الناتو جزءا من الصراع في أوكرانيا
08:59 GMT 24.01.2023 (تم التحديث: 10:01 GMT 24.01.2023) تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، اليوم الثلاثاء، أنه لا يجب أن يكون الناتو جزءا من الصراع في أوكرانيا.
وقال بيستوريوس خلال مؤتمره الصحفي المشترك مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ: "المبدأ لا يزال ساريًا اليوم يجب ألا يصبح الناتو طرفًا في الحرب".
وأشار الوزير الألماني إلى أن بلاده تقدم مساعدة كبيرة لأوكرانيا، مؤكدًا على أن بلاده من بين الدول الرائدة من حيث حجم المساعدة المقدمة.
واعتبر
بيستوريوس أن بإمكان دول حلف شمال الأطلسي التي تمتلك دبابات ليوبارد أن تزود أوكرانيا بها، ولن تعترض ألمانيا على ذلك، مضيفا أن القرار الألماني بإرسال دبابات إلى أوكرانيا "مسألة منفصلة".
وفي وقت سابق، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن ألمانيا تمنع مبادرات الاتحاد الأوروبي لتزويد أوكرانيا بالدبابات والأسلحة الثقيلة، والتي من المرجح أن تطيل القتال حتى الربيع المقبل.