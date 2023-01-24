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https://sputnikarabic.ae/20230124/7-قتلى-بحادث-إطلاق-نار-في-ولاية-كاليفورنيا-الأمريكية--1072636420.html
7 قتلى بحادث إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية
7 قتلى بحادث إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية
قتل 7 أشخاص وأصيب آخرون بجروح خطيرة، في حادثي إطلاق نار شمالي كاليفورنيا. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T02:57+0000
2023-01-24T02:57+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
حادثة إطلاق نار في إل باسو
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس بلدية مقاطعة سان ماتيو على "تويتر" أن رجال الشرطة هرعوا إلى "موقع حادث إطلاق نار شهد وقوع عدد من الضحايا في منطقة الطريق السريع 92 وأطراف مدينة هاف مون باي"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.وأضاف لاحقا: "هناك مشتبه به بإطلاق النار قيد الاحتجاز. لا يوجد حاليا تهديد مستمر على السكان".
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الولايات المتحدة الأمريكية, حادثة إطلاق نار في إل باسو, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, حادثة إطلاق نار في إل باسو, العالم

7 قتلى بحادث إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

02:57 GMT 24.01.2023
© AFP 2023 / FREDERIC J. BROWNالشرطة الأمريكية في موقع إطلاق نار بمدينة مونتيري بارك في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، 22 يناير/ كانون الثاني 2023
الشرطة الأمريكية في موقع إطلاق نار بمدينة مونتيري بارك في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، 22 يناير/ كانون الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
© AFP 2023 / FREDERIC J. BROWN
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قتل 7 أشخاص وأصيب آخرون بجروح خطيرة، في حادثي إطلاق نار شمالي كاليفورنيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس بلدية مقاطعة سان ماتيو على "تويتر" أن رجال الشرطة هرعوا إلى "موقع حادث إطلاق نار شهد وقوع عدد من الضحايا في منطقة الطريق السريع 92 وأطراف مدينة هاف مون باي"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
وأضاف لاحقا: "هناك مشتبه به بإطلاق النار قيد الاحتجاز. لا يوجد حاليا تهديد مستمر على السكان".
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