https://sputnikarabic.ae/20230124/7-قتلى-بحادث-إطلاق-نار-في-ولاية-كاليفورنيا-الأمريكية--1072636420.html
7 قتلى بحادث إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية
7 قتلى بحادث إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية
قتل 7 أشخاص وأصيب آخرون بجروح خطيرة، في حادثي إطلاق نار شمالي كاليفورنيا. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T02:57+0000
2023-01-24T02:57+0000
2023-01-24T02:57+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
حادثة إطلاق نار في إل باسو
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس بلدية مقاطعة سان ماتيو على "تويتر" أن رجال الشرطة هرعوا إلى "موقع حادث إطلاق نار شهد وقوع عدد من الضحايا في منطقة الطريق السريع 92 وأطراف مدينة هاف مون باي"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.وأضاف لاحقا: "هناك مشتبه به بإطلاق النار قيد الاحتجاز. لا يوجد حاليا تهديد مستمر على السكان".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, حادثة إطلاق نار في إل باسو, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, حادثة إطلاق نار في إل باسو, العالم
7 قتلى بحادث إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية
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قتل 7 أشخاص وأصيب آخرون بجروح خطيرة، في حادثي إطلاق نار شمالي كاليفورنيا.