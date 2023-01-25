https://sputnikarabic.ae/20230125/إعلام-المفوضية-الأوروبية-قلقة-بشأن-المزارعين-الأوروبيين-بسبب-التجارة-مع-أوكرانيا-1072687623.html
إعلام: المفوضية الأوروبية قلقة بشأن المزارعين الأوروبيين بسبب التجارة مع أوكرانيا
إعلام: المفوضية الأوروبية قلقة بشأن المزارعين الأوروبيين بسبب التجارة مع أوكرانيا
أعلنت بوابة " يوراكتيف"، اليوم الأربعاء، أن المفوضية الأوروبية ستراجع نظام تحرير التجارة في المنتجات الزراعية الغذائية مع أوكرانيا بسبب خسائر المزارعين... 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T10:11+0000
2023-01-25T10:11+0000
2023-01-25T10:11+0000
روسيا
العالم
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وأشارت البوابة إلى أن "المفوضية الأوروبية تدرس مراجعة التعليق الخاص لجميع الرسوم الجمركية، والحصص المفروضة على الصادرات الغذائية الأوكرانية في الأسابيع المقبلة بعد شكاوى من الدول الأعضاء من أن تدفق السلع الزراعية يضع مزارعي الاتحاد الأوروبي في وضع غير ملائم"وأضافت البوابة أنه "صدر مرسوم العام الماضي، سيستمر العمل فيه حتى حزيران/يونيو 2023، يقدم المرسوم معدلات جمركية صفرية لبعض السلع من أوكرانيا، ويعلق استخدام نظام أسعار الدخول، وتأثير جميع حصص التعريفة الجمركية، وينص أيضا على أنه حتى بعد انتهاء صلاحيتها، لا يتم فرض رسوم مكافحة الإغراق على المنتجات القادمة من هذا البلد".يذكر أنه وبحسب وكالة بلومبرغ، يوم أمس الثلاثاء، أن نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، أكد أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تمديد نظام تحرير التجارة مع أوكرانيا كجزء من دعم اقتصاد البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230123/الاتحاد-الأوروبي-يوافق-على-مساعدات-عسكرية-لأوكرانيا-بقيمة-500-مليون-يورو-1072618961.html
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روسيا, العالم
إعلام: المفوضية الأوروبية قلقة بشأن المزارعين الأوروبيين بسبب التجارة مع أوكرانيا
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أعلنت بوابة " يوراكتيف"، اليوم الأربعاء، أن المفوضية الأوروبية ستراجع نظام تحرير التجارة في المنتجات الزراعية الغذائية مع أوكرانيا بسبب خسائر المزارعين الأوروبيين.
وأشارت البوابة إلى أن "المفوضية الأوروبية تدرس مراجعة التعليق الخاص لجميع الرسوم الجمركية، والحصص المفروضة على الصادرات الغذائية الأوكرانية في الأسابيع المقبلة بعد شكاوى من الدول الأعضاء من أن تدفق السلع الزراعية يضع مزارعي الاتحاد الأوروبي في وضع غير ملائم"
وأضافت البوابة أنه "صدر مرسوم العام الماضي، سيستمر العمل فيه حتى حزيران/يونيو 2023، يقدم المرسوم معدلات جمركية صفرية لبعض السلع من أوكرانيا، ويعلق استخدام نظام أسعار الدخول، وتأثير جميع حصص التعريفة الجمركية، وينص أيضا على أنه حتى بعد انتهاء صلاحيتها، لا يتم فرض رسوم مكافحة الإغراق على المنتجات القادمة من هذا البلد".
يذكر أنه وبحسب وكالة بلومبرغ، يوم أمس الثلاثاء، أن نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، أكد أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تمديد نظام تحرير التجارة مع أوكرانيا كجزء من دعم اقتصاد البلاد.