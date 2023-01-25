https://sputnikarabic.ae/20230125/السعودية-تؤكد-دعم-جهود-مجلس-التعاون-الخليجي-في-مكافحة-المخدرات-1072697308.html

السعودية تؤكد دعم جهود مجلس التعاون الخليجي في مكافحة المخدرات

السعودية تؤكد دعم جهود مجلس التعاون الخليجي في مكافحة المخدرات

أجرى العميد عيسى الكواري، مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون الخليجي مباحثات ثنائية مع اللواء محمد القرني، مدير عام المديرية العامة... 25.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-25T12:54+0000

2023-01-25T12:54+0000

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تناولت المباحثات أنشطة المركز في مكافحة الإتجار بالمخدرات، حسبما ذكرت شبكة "الشرق" الإخبارية السعودية، اليوم الأربعاء.كما أشار إلى أهمية تنسيق جهود دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال خاصة فيما يتعلق بجمع المعلومات الخاصة بالمتورطين فيها.وتطرق الجانبان إلى الدراسات التحليلية الخاصة بتجارة المخدرات ووسائل تدريب الكوادر العاملة في مكافحتها من خلال الدورات التدريبية لأفراد الأجهزة الأمنية.وقال اللواء محمد القرني، مدير عام المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، إن زيارته مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات تعكس دعم الرياض ومساندتها للمركز بما يساهم في تعزيز قدراته من أجل تحقيق الأهداف السامية التي تتضمن حماية المجتمعات الخليجية من خطر المخدرات.

https://sputnikarabic.ae/20220103/صحيفة-عربية-تكشف-تفاصيل-جديدة-عن-شبكة-تهريب-المخدرات-إلى-دول-الخليج-من-لبنان-1054877619.html

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