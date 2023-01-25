https://sputnikarabic.ae/20230125/شعار-z-وصور-بوتين-يتصدران-المشهد-أثناء-مبارة-تنس-في-أستراليا-صور-1072701211.html
شعار "Z" وصور بوتين يتصدران المشهد أثناء مبارة تنس في أستراليا... صور
شعار "Z" وصور بوتين يتصدران المشهد أثناء مبارة تنس في أستراليا... صور
رفع مشجعون على مدرجات ملعب التنس في أستراليا، قبل المباراة بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش والروسي أندريه روبليف، الأعلام الروسية وأعلام جمهورية دونيتسك الشعبية. 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T14:34+0000
2023-01-25T14:34+0000
2023-01-25T14:34+0000
روسيا
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وأخبر أتامان وهو مواطن من جالية القوزاق الروس وكالة "سبوتنيك" أن بعض المشجعين اعتقلوا.وفي غضون ذلك، تنشر الصحف الغربية صورة لأحد المعجبين في المدرجات مرتديًا قميصًا عليه رمز (Z) الذي أصبح رمزا للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وتحاول دول المعسكر الغربي منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 شباط/ فبراير من عام 2022.وقال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إن الدول الغربية تستخدم النزاع في أوكرانيا لتنفيذ سياسة استعمارية ضد الناطقين بالروسية.وأضاف لافروف: "لقد استخدموا أوكرانيا لتنفيذ سياسة استعمارية علنية تجاه السكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا".
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/16/1058979449_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_3cb9f86bf8d157878c824ab905ae42c8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
شعار "Z" وصور بوتين يتصدران المشهد أثناء مبارة تنس في أستراليا... صور
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رفع مشجعون على مدرجات ملعب التنس في أستراليا، قبل المباراة بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش والروسي أندريه روبليف، الأعلام الروسية وأعلام جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأخبر أتامان وهو مواطن من جالية القوزاق الروس وكالة "سبوتنيك" أن بعض المشجعين اعتقلوا.
وفي غضون ذلك، تنشر الصحف الغربية صورة لأحد المعجبين في المدرجات مرتديًا قميصًا عليه رمز (Z) الذي أصبح رمزا للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وتحاول دول المعسكر الغربي منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 شباط/ فبراير من عام 2022.
وقال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إن الدول الغربية تستخدم النزاع في أوكرانيا لتنفيذ سياسة استعمارية ضد الناطقين بالروسية.
وأضاف لافروف
: "لقد استخدموا أوكرانيا لتنفيذ سياسة استعمارية علنية تجاه السكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا".