عربي
https://sputnikarabic.ae/20230125/شعار-z-وصور-بوتين-يتصدران-المشهد-أثناء-مبارة-تنس-في-أستراليا-صور-1072701211.html
شعار "Z" وصور بوتين يتصدران المشهد أثناء مبارة تنس في أستراليا... صور
شعار "Z" وصور بوتين يتصدران المشهد أثناء مبارة تنس في أستراليا... صور
رفع مشجعون على مدرجات ملعب التنس في أستراليا، قبل المباراة بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش والروسي أندريه روبليف، الأعلام الروسية وأعلام جمهورية دونيتسك الشعبية. 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T14:34+0000
2023-01-25T14:34+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/16/1058979449_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_8624997a0a66425034bf465444ade642.jpg
وأخبر أتامان وهو مواطن من جالية القوزاق الروس وكالة "سبوتنيك" أن بعض المشجعين اعتقلوا.وفي غضون ذلك، تنشر الصحف الغربية صورة لأحد المعجبين في المدرجات مرتديًا قميصًا عليه رمز (Z) الذي أصبح رمزا للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وتحاول دول المعسكر الغربي منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 شباط/ فبراير من عام 2022.وقال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إن الدول الغربية تستخدم النزاع في أوكرانيا لتنفيذ سياسة استعمارية ضد الناطقين بالروسية.وأضاف لافروف: "لقد استخدموا أوكرانيا لتنفيذ سياسة استعمارية علنية تجاه السكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/16/1058979449_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_3cb9f86bf8d157878c824ab905ae42c8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

شعار "Z" وصور بوتين يتصدران المشهد أثناء مبارة تنس في أستراليا... صور

14:34 GMT 25.01.2023
© Sputnik . Sergei Averin / الانتقال إلى بنك الصوراطلاق الألعاب النارية ورفع أعلام روسيا احتفالا بتوقيع وثائق اعتراف روسيا الاتحادية باستقلال جمهوريتي لوغانسك الشعبيتين ودونيتسك الشعبيتين في شوارع دونيتسك، 21 فبراير 2022
اطلاق الألعاب النارية ورفع أعلام روسيا احتفالا بتوقيع وثائق اعتراف روسيا الاتحادية باستقلال جمهوريتي لوغانسك الشعبيتين ودونيتسك الشعبيتين في شوارع دونيتسك، 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
© Sputnik . Sergei Averin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
رفع مشجعون على مدرجات ملعب التنس في أستراليا، قبل المباراة بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش والروسي أندريه روبليف، الأعلام الروسية وأعلام جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأخبر أتامان وهو مواطن من جالية القوزاق الروس وكالة "سبوتنيك" أن بعض المشجعين اعتقلوا.
وفي غضون ذلك، تنشر الصحف الغربية صورة لأحد المعجبين في المدرجات مرتديًا قميصًا عليه رمز (Z) الذي أصبح رمزا للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وتحاول دول المعسكر الغربي منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 شباط/ فبراير من عام 2022.
وقال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إن الدول الغربية تستخدم النزاع في أوكرانيا لتنفيذ سياسة استعمارية ضد الناطقين بالروسية.
وأضاف لافروف: "لقد استخدموا أوكرانيا لتنفيذ سياسة استعمارية علنية تجاه السكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Крушение вертолета в городе Бровары в Киевской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала