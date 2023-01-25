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https://sputnikarabic.ae/20230125/مدفيديف-يدعو-بايدن-وشولتس-لوقف-عقارب-الساعة-النووية-1072679302.html
مدفيديف يدعو بايدن وشولتس لوقف عقارب الساعة النووية
مدفيديف يدعو بايدن وشولتس لوقف عقارب الساعة النووية
دعا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، قادة الولايات المتحدة وألمانيا لوقف دقات عقارب الساعات النووية، مؤكدا أنه يجب أولا أن يدركوا أن سهمهم الأوكراني... 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T01:30+0000
2023-01-25T01:30+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال مدفيديف، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، ردا على سؤال ما العمل لإعادة هذه الساعة إلى الوراء قليلا: "دعوا صانعي الساعات بايدن وشولتس يوقفان دقات الساعة الذرية لفترة من الوقت.. للقيام بذلك، عليهما أن يفهما أن سهمهما الأوكراني صدئ منذ فترة طويلة".وذكرت نشرة علماء الذرة أن عقارب ساعة يوم القيامة، التي تشير إلى خطر حدوث كارثة عالمية، قد وصلت إلى رقم قياسي قريب من "منتصف الليل النووي"، قبل 90 ثانية من ذلك.
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

مدفيديف يدعو بايدن وشولتس لوقف عقارب الساعة النووية

01:30 GMT 25.01.2023
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الانتقال إلى بنك الصورنائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، 24 مارس 2022
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، 24 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
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دعا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، قادة الولايات المتحدة وألمانيا لوقف دقات عقارب الساعات النووية، مؤكدا أنه يجب أولا أن يدركوا أن سهمهم الأوكراني قد علاه الصدأ.
موسكو - سبوتنيك. وقال مدفيديف، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، ردا على سؤال ما العمل لإعادة هذه الساعة إلى الوراء قليلا: "دعوا صانعي الساعات بايدن وشولتس يوقفان دقات الساعة الذرية لفترة من الوقت.. للقيام بذلك، عليهما أن يفهما أن سهمهما الأوكراني صدئ منذ فترة طويلة".
وذكرت نشرة علماء الذرة أن عقارب ساعة يوم القيامة، التي تشير إلى خطر حدوث كارثة عالمية، قد وصلت إلى رقم قياسي قريب من "منتصف الليل النووي"، قبل 90 ثانية من ذلك.
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