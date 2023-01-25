https://sputnikarabic.ae/20230125/مقتل-27-راعيا-في-انفجار-وسط-نيجيريا-1072715795.html
مقتل 27 راعيا في انفجار وسط نيجيريا
مقتل 27 راعيا في انفجار وسط نيجيريا
قتل 27 راعيا، وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، فيما قالت الشرطة إنه انفجار قنبلة في وسط نيجيريا، وهي منطقة تشهد توترات عرقية ودينية. 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T20:16+0000
2023-01-25T20:16+0000
2023-01-25T20:16+0000
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وكان الرعاة وماشيتهم في قرية روكوبي الواقعة على الحدود بين ولايتي ناساراوا وبينو، عندما انفجرت القنبلة في وسطهم، بحسب "فرانس برس".وقال ماياكي محمدو بابا مفوض الشرطة بولاية ناساراوا: "تأكدنا من مقتل 27 شخصا في انفجار القنبلة بجانب العديد من ماشيتهم".وذكر بابا أن: "العديد من الأشخاص أصيبوا، وإجمالي القتلى قد يرتفع حيث لا تزال عمليات البحث متواصلة"، مضيفا أن خبراء المتفجرات يحققون في مصدر التفجير.لكن مجموعة تمثل الرعاة، قالت إن التفجير ناجم عن ضربة جوية عسكرية.قال لاوال دانو من جمعية مربي الماشية في نيجيريا: "لقد كانت غارة جوية. قتلت 27 شخصا من شعبنا".وفي ديسمبر/ كانون الأول، قتل مسلحون من جماعة بوكو حرام المتطرفة 17 راعيا وسرقوا ماشيتهم بعد مواجهات بولاية بورنو المضطربة الواقعة جنوب شرقي البلاد.وتخوض قوات الأمن النيجيرية في شمال شرق البلاد مواجهات ضد مسلحين متطرفين من جماعتي "بوكو حرام" وتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) في غرب أفريقيا".كما يخوض الجيش مواجهات ضد عصابات "قطاع الطرق" التي ترهب سكان الولايات الواقعة شمال غربي البلاد ووسطها، بهجمات وعمليات خطف جماعية.
https://sputnikarabic.ae/20230108/مسلحون-يهاجمون-محطة-قطار-في-نيجيريا-ويخطفون-عددا-من-الركاب-1072041610.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اخبار نيجيريا, انفجار ضخم, أخبار العالم الآن
اخبار نيجيريا, انفجار ضخم, أخبار العالم الآن
مقتل 27 راعيا في انفجار وسط نيجيريا
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قتل 27 راعيا، وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، فيما قالت الشرطة إنه انفجار قنبلة في وسط نيجيريا، وهي منطقة تشهد توترات عرقية ودينية.
وكان الرعاة وماشيتهم في قرية روكوبي الواقعة على الحدود بين ولايتي ناساراوا وبينو، عندما انفجرت القنبلة في وسطهم، بحسب "فرانس برس".
وقال ماياكي محمدو بابا مفوض الشرطة بولاية ناساراوا: "تأكدنا من مقتل 27 شخصا في انفجار القنبلة بجانب العديد من ماشيتهم".
وذكر بابا أن: "العديد من الأشخاص أصيبوا، وإجمالي القتلى قد يرتفع حيث لا تزال عمليات البحث متواصلة"، مضيفا أن خبراء المتفجرات يحققون في مصدر التفجير.
لكن مجموعة تمثل الرعاة
، قالت إن التفجير ناجم عن ضربة جوية عسكرية.
قال لاوال دانو من جمعية مربي الماشية في نيجيريا: "لقد كانت غارة جوية. قتلت 27 شخصا من شعبنا".
وفي ديسمبر/ كانون الأول، قتل مسلحون من جماعة بوكو حرام المتطرفة 17 راعيا وسرقوا ماشيتهم بعد مواجهات بولاية بورنو المضطربة الواقعة جنوب شرقي البلاد.
وتخوض قوات الأمن النيجيرية في شمال شرق البلاد مواجهات ضد مسلحين متطرفين من جماعتي "بوكو حرام" وتنظيم "داعش
" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) في غرب أفريقيا".
كما يخوض الجيش مواجهات ضد عصابات "قطاع الطرق" التي ترهب سكان الولايات الواقعة شمال غربي البلاد ووسطها، بهجمات وعمليات خطف جماعية.