https://sputnikarabic.ae/20221226/مقتل-17-راعيا-في-هجوم-لمسلحين-بنيجيريا-1071611615.html
مقتل 17 راعيا في هجوم لمسلحين بنيجيريا
مقتل 17 راعيا في هجوم لمسلحين بنيجيريا
قتل مسلحون من جماعة بوكو حرام المتطرفة 17 راعيا وسرقوا ماشيتهم بعد مواجهات بولاية بورنو المضطربة الواقعة جنوب شرقي البلاد، حسبما أفادت ميليشيا الدفاع عن النفس... 26.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-26T12:00+0000
2022-12-26T12:00+0000
2022-12-26T12:00+0000
اخبار نيجيريا
هجوم مسلح
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وقال رجال الميليشيا إن المسلحين هاجموا، يوم السبت، الرعاة وهم يحرسون ماشيتهم في مراعى قرب قرية عيرمن بمقاطعة مافا، بحسب "فرانس برس".وأوضح باباكورا كولو قائد الميليشيا أن: "17 شخصا قتلوا في القتال وتمت سرقة جميع ماشيتهم".وذكر كولو: "أبدى الرعاة مقاومة لكن المهاجمين تفوقوا عليهم في العدد والسلاح".وأكد عضو آخر بالميليشيا يدعى إبراهيم ليمان نفس الحصيلة من الضحايا.وقال إن المسلحين شنوا الهجوم انطلاقا من معسكرات في غابة جاجيجانا القريبة والتي انتقلوا إليها بعد طردهم من معقلهم في غابة سامبيسا من قبل تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" والجيش النيجيري على الخروج من معقلهم في غابة سامبيسا.وتخوض قوات الأمن النيجيرية في شمال شرق البلاد مواجهات ضد مسلحين متطرفين من جماعتي "بوكو حرام" و"تنظيم داعش في غرب أفريقيا".كما يخوض الجيش مواجهات ضد عصابات "قطاع الطرق" التي ترهب سكان الولايات الواقعة شمال غربي البلاد ووسطها، بهجمات وعمليات خطف جماعية.
https://sputnikarabic.ae/20221123/مصرع-37-شخصا--بتصادم-ثلاث-حافلات-شمال-شرقي-نيجيريا-1070486242.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
اخبار نيجيريا, هجوم مسلح
مقتل 17 راعيا في هجوم لمسلحين بنيجيريا
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قتل مسلحون من جماعة بوكو حرام المتطرفة 17 راعيا وسرقوا ماشيتهم بعد مواجهات بولاية بورنو المضطربة الواقعة جنوب شرقي البلاد، حسبما أفادت ميليشيا الدفاع عن النفس اليوم الاثنين.
وقال رجال الميليشيا إن المسلحين هاجموا، يوم السبت، الرعاة وهم يحرسون ماشيتهم في مراعى قرب قرية عيرمن بمقاطعة مافا، بحسب "فرانس برس".
وأوضح باباكورا كولو قائد الميليشيا أن: "17 شخصا قتلوا في القتال وتمت سرقة جميع ماشيتهم".
وذكر كولو: "أبدى الرعاة مقاومة لكن المهاجمين تفوقوا عليهم في العدد
والسلاح".
وأكد عضو آخر بالميليشيا يدعى إبراهيم ليمان نفس الحصيلة من الضحايا.
وقال إن المسلحين شنوا الهجوم انطلاقا من معسكرات في غابة جاجيجانا القريبة والتي انتقلوا إليها بعد طردهم من معقلهم في غابة سامبيسا من قبل تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" والجيش النيجيري على الخروج من معقلهم في غابة سامبيسا.
وتخوض قوات الأمن النيجيرية في شمال شرق البلاد مواجهات ضد مسلحين متطرفين من جماعتي "بوكو حرام" و"تنظيم داعش
في غرب أفريقيا".
كما يخوض الجيش مواجهات ضد عصابات "قطاع الطرق" التي ترهب سكان الولايات الواقعة شمال غربي البلاد ووسطها، بهجمات وعمليات خطف جماعية.