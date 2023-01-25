المبعوث الأممي إلى ليبيا يشيد بدعم الجزائر للحل السياسي للأزمة
12:27 GMT 25.01.2023 (تم التحديث: 12:31 GMT 25.01.2023)
© Sputnik . Mohamed Hamidaانطلاق اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة في سرت بحضور المبعوث الاممي لدى ليبيا السيد عبد الله باتيلي
© Sputnik . Mohamed Hamida
أشاد رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي بدور الجزائر في دعم مسار الحل السياسي للأزمة في ليبيا وتضامنها الدائم معها.
وأكد باتيلي، خلال لقائه بوزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة على الاهتمام الخاص الذي يوليه للتنسيق مع الجزائر ودول الجوار بغية تسريع مسار التسوية السلمية للأزمة.
وأفاد بيان لوزراة الخارجية أن الوزير لعمامرة جدد من جهته دعم الجزائر لمساعي الأمم المتحدة في هذا الاتجاه، مؤكدا استعدادها لوضع خبرتها تحت تصرف الأشقاء الليبيين خاصة فيما يتعلق بتجسيد المصالحة الوطنية وتنظيم الانتخابات".
استقبل اليوم الوزير لعمامرة، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.— وزارة الشؤون الخارجية| MFA-Algeria (@Algeria_MFA) January 24, 2023
تركزت المباحثات حول الأوضاع في ليبيا والجهود المبذولة لتوفير الشروط الضرورية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المنتظرة. pic.twitter.com/HbtaQWtUmJ
وأوضح البيان أن المباحثات بين الطرفين، "تركزت حول مستجدات الأوضاع في دولة ليبيا والجهود المبذولة لتوفير الشروط الضرورية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المنتظرة باعتبارها السبيل الوحيد لتكريس إرادة الشعب الليبي في اختيار حكامه وتوحيد مؤسساته الوطنية".
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هذا ويجري الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، زيارة عمل إلى الجزائر تدوم يومين.