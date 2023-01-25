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https://sputnikarabic.ae/20230125/-المبعوث-الأممي-إلي-ليبيا-يشيد-بدعم-الجزائر-للحل-السياسي-للأزمة-1072695779.html
المبعوث الأممي إلى ليبيا يشيد بدعم الجزائر للحل السياسي للأزمة
المبعوث الأممي إلى ليبيا يشيد بدعم الجزائر للحل السياسي للأزمة
أشاد رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي بدور الجزائر في دعم مسار الحل السياسي للأزمة في ليبيا وتضامنها الدائم معها. 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T12:27+0000
2023-01-25T12:31+0000
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أخبار ليبيا اليوم
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وأكد باتيلي، خلال لقائه بوزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة على الاهتمام الخاص الذي يوليه للتنسيق مع الجزائر ودول الجوار بغية تسريع مسار التسوية السلمية للأزمة.وأفاد بيان لوزراة الخارجية أن الوزير لعمامرة جدد من جهته دعم الجزائر لمساعي الأمم المتحدة في هذا الاتجاه، مؤكدا استعدادها لوضع خبرتها تحت تصرف الأشقاء الليبيين خاصة فيما يتعلق بتجسيد المصالحة الوطنية وتنظيم الانتخابات".وأوضح البيان أن المباحثات بين الطرفين، "تركزت حول مستجدات الأوضاع في دولة ليبيا والجهود المبذولة لتوفير الشروط الضرورية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المنتظرة باعتبارها السبيل الوحيد لتكريس إرادة الشعب الليبي في اختيار حكامه وتوحيد مؤسساته الوطنية".هذا ويجري الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، زيارة عمل إلى الجزائر تدوم يومين.
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العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة, الجزائر, أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة, الجزائر, أخبار ليبيا اليوم

المبعوث الأممي إلى ليبيا يشيد بدعم الجزائر للحل السياسي للأزمة

12:27 GMT 25.01.2023 (تم التحديث: 12:31 GMT 25.01.2023)
© Sputnik . Mohamed Hamidaانطلاق اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة في سرت بحضور المبعوث الاممي لدى ليبيا السيد عبد الله باتيلي
انطلاق اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة في سرت بحضور المبعوث الاممي لدى ليبيا السيد عبد الله باتيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
© Sputnik . Mohamed Hamida
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أشاد رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي بدور الجزائر في دعم مسار الحل السياسي للأزمة في ليبيا وتضامنها الدائم معها.
وأكد باتيلي، خلال لقائه بوزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة على الاهتمام الخاص الذي يوليه للتنسيق مع الجزائر ودول الجوار بغية تسريع مسار التسوية السلمية للأزمة.
وأفاد بيان لوزراة الخارجية أن الوزير لعمامرة جدد من جهته دعم الجزائر لمساعي الأمم المتحدة في هذا الاتجاه، مؤكدا استعدادها لوضع خبرتها تحت تصرف الأشقاء الليبيين خاصة فيما يتعلق بتجسيد المصالحة الوطنية وتنظيم الانتخابات".
وأوضح البيان أن المباحثات بين الطرفين، "تركزت حول مستجدات الأوضاع في دولة ليبيا والجهود المبذولة لتوفير الشروط الضرورية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المنتظرة باعتبارها السبيل الوحيد لتكريس إرادة الشعب الليبي في اختيار حكامه وتوحيد مؤسساته الوطنية".
من هو عبد الله باتيلي المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا؟ - سبوتنيك عربي
من هو عبد الله باتيلي المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا؟
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4 سبتمبر 2022, 13:19 GMT
هذا ويجري الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، زيارة عمل إلى الجزائر تدوم يومين.
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