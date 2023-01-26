https://sputnikarabic.ae/20230126/الولايات-المتحدة-وحلفاؤها-يؤكدون-من-جديد-الحاجة-إلى-مواصلة-الدعم-لأوكرانيا-1072720069.html
الولايات المتحدة وحلفاؤها يؤكدون من جديد الحاجة إلى مواصلة الدعم لأوكرانيا
الولايات المتحدة وحلفاؤها يؤكدون من جديد الحاجة إلى مواصلة الدعم لأوكرانيا
قالت الحكومة الإيطالية في بيان إن قادة إيطاليا والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا اتفقوا على الحاجة إلى مواصلة تقديم دعم شامل لأوكرانيا. 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T03:38+0000
2023-01-26T03:38+0000
2023-01-26T03:38+0000
روسيا
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روما - سبوتنيك. وفي وقت سابق، أفاد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى محادثات هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز ورئيس الوزراء الإيطالي والبريطاني جيورجيا ميلوني وريشي سوناك بشأن المساعدة لأوكرانيا.وقال مجلس الوزراء الإيطالي إن المحادثات الهاتفية جرت "في إطار التنسيق الأوروبي الأطلسي الوثيق لدعم أوكرانيا".وقال قصر كيجي: "أكدت القادة من جديد أهمية الحفاظ على تماسك الحلفاء القوي في مواصلة تقديم المساعدة لكييف".شنت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022 استجابة لدعوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين للحماية من القوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية، التي تستهدف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، تهدف إلى "إزالة أوكرانيا من السلاح وتشويه سمعتها"، وتحرير دونباس بالكامل.فرضت الدول الغربية العديد من العقوبات على روسيا وتزود أوكرانيا بالأسلحة. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230126/روغوزين-روبوت-ماركر-سيتمكن-من-ضرب-دبابات-أبرامز-وليوبارد-تلقائيا-1072719872.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الولايات المتحدة وحلفاؤها يؤكدون من جديد الحاجة إلى مواصلة الدعم لأوكرانيا
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قالت الحكومة الإيطالية في بيان إن قادة إيطاليا والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا اتفقوا على الحاجة إلى مواصلة تقديم دعم شامل لأوكرانيا.
روما - سبوتنيك
. وفي وقت سابق، أفاد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى محادثات هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز ورئيس الوزراء الإيطالي والبريطاني جيورجيا ميلوني وريشي سوناك بشأن المساعدة لأوكرانيا.
وقال مجلس الوزراء الإيطالي إن المحادثات الهاتفية جرت "في إطار التنسيق الأوروبي الأطلسي الوثيق لدعم أوكرانيا".
وقال قصر كيجي: "أكدت القادة من جديد أهمية الحفاظ على تماسك الحلفاء القوي في مواصلة تقديم المساعدة لكييف".
شنت روسيا عملية عسكرية خاصة
في أوكرانيا في 24 فبراير 2022 استجابة لدعوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين للحماية من القوات الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية، التي تستهدف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، تهدف إلى "إزالة أوكرانيا من السلاح وتشويه سمعتها"، وتحرير دونباس بالكامل.
فرضت الدول الغربية العديد من العقوبات على روسيا وتزود أوكرانيا بالأسلحة. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.