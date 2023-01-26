https://sputnikarabic.ae/20230126/بولندا-تبدأ-بإعداد-مشروع-في-مجلس-الاتحاد-الأوروبي-بشأن-مسألة-التعويض-من-ألمانيا-1072746129.html

بولندا... تبدأ بإعداد مشروع في مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن مسألة التعويض من ألمانيا

بولندا... تبدأ بإعداد مشروع في مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن مسألة التعويض من ألمانيا

أعلن نائب وزير الخارجية، أركاديوس موليارتشيك، أن بولندا تبادر في مجلس الاتحاد الأوروبي بتبني قرار بشأن الحصول على تعويضات عن الأضرار الناجمة عن تداعيات الحرب... 26.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-26T14:01+0000

2023-01-26T14:01+0000

2023-01-26T14:01+0000

العالم

روسيا

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وقال موليارتشيك خلال الدورة الأخيرة لمجلس الاتحاد الاوروبي، إن "الوفد البولندي بادر بإعداد مشروع قرار بشأن مسألة التعويض من ألمانيا للمواطنين الذين عانوا من الحرب العالمية الثانية".وأشار في حديثه إلى أن مشروع القرار يتعلق "بدراسة تنفيذ الحق في التعويض عن الأضرار للمواطنين البولنديين، فضلًا عن عدم الوصول إلى مسار قضائي، ومحاكمة عادلة بشأن هذه القضايا".ونوّه موليارشيك بأن المسودة قد وقّع عليها 35 برلمانيا من 11دولة في مجلس الاتحاد الأوروبي.وأضاف موليارشيك أن بولندا تتوقع أن تكون هذه القضية موضع نظر من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي، وستنتهي بتقرير يدعو ألمانيا إلى "تصحيح تشريعاتها"، وإنشاء إجراء قضائي مناسب ودفع التعويضات.في وقت سابق، كانت قد أعلنت السلطات البولندية أنها تطلب نحو "1.3" تريليون دولار، من ألمانيا كتعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب العالمية الثانية.وناشدت بولندا الكونغرس الأمريكي، واليونسكو، ومجلس الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، و50 دولة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، بتقديم المساعدة في الحصول على التعويضات من ألمانيا.وتعليقًا على ذلك، صرحت الحكومة الألمانية مرارًا وتكرارًا أنها "لا تنوي سداد المدفوعات لبولندا، وأنها دفعت بالفعل تعويضات كبيرة جدا، ولا يوجد سبب للتشكيك في رفض بولندا للتعويضات في عام 1953".

https://sputnikarabic.ae/20230110/-بولندا-تطلب-من-الولايات-المتحدة-المساعدة-في-الحصول-على-تعويضات-من-ألمانيا-1072116423.html

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