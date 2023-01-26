https://sputnikarabic.ae/20230126/ريابكوف-يستغرب-مطالبة-أمريكا-باستئناف-عمليات-تفتيش-ستارت-في-الظروف-الحالية-1072753024.html
الخارجية الروسية تستغرب مطالبة أمريكا باستئناف عمليات تفتيش "ستارت" في الظروف الحالية
الخارجية الروسية تستغرب مطالبة أمريكا باستئناف عمليات تفتيش "ستارت" في الظروف الحالية
يعتبر نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف، أنه من الغريب أن تطالب الولايات المتحدة روسيا باستئناف عمليات التفتيش بموجب معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية... 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T17:35+0000
2023-01-26T17:35+0000
2023-01-26T18:10+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/0b/1048077127_0:147:3117:1900_1920x0_80_0_0_267f0452c93ed7dd55130555e4a62f91.jpg
وقال ريابكوف في مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت" اليوم الخميس: "سأشير إلى واحدة من أفظع اللحظات، يجب أن تعترف أنه من الغريب جدًا، إن لم يكن من المروع، أن يُطلب منا، على سبيل المثال، استئناف أنشطة التفتيش في المنشآت الروسية للقوات الهجومية الاستراتيجية".وأضاف نائب الوزير أن السؤال المطروح: "ما الذي سيفحصه الأمريكيون بالضبط هناك، عواقب هذه الهجمات؟".وصرح ريابكوف، في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر، بأن روسيا لم يكن لديها خيار آخر سوى تأجيل المشاورات بشأن معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية "نيو ستارت"، حيث لم ترغب الولايات المتحدة في مراعاة أولويات موسكو بشأن هذه القضية.وقال ريابكوف للصحفيين: "بشكل عام، تطور الوضع بحيث أنه لم يكن لدينا خيار آخر. وتم اتخاذ القرار على المستوى السياسي".وأشار ريابكوف إلى أنه في عدد من المحاور، لم يرغب النظراء الأمريكيون في "إدراك إشاراتنا".
https://sputnikarabic.ae/20221202/أمريكا-نشعر-بخيبة-أمل-لتأجيل-روسيا-محادثات-القاهرة-حول-معاهدة-ستارت-1070787070.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/0b/1048077127_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_487fd3d28ef9d46dc3c9a2a13f8bc7fc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الروسية تستغرب مطالبة أمريكا باستئناف عمليات تفتيش "ستارت" في الظروف الحالية
17:35 GMT 26.01.2023 (تم التحديث: 18:10 GMT 26.01.2023) تابعنا عبر
يعتبر نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف، أنه من الغريب أن تطالب الولايات المتحدة روسيا باستئناف عمليات التفتيش بموجب معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية "ستارت"، عندما حاولت كييف قصف منشآت طيران روسية بعيدة المدى.
وقال ريابكوف في مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت" اليوم الخميس: "سأشير إلى واحدة من أفظع اللحظات، يجب أن تعترف أنه من الغريب جدًا، إن لم يكن من المروع، أن يُطلب منا، على سبيل المثال، استئناف أنشطة التفتيش في المنشآت الروسية للقوات الهجومية الاستراتيجية".
خصوصا في الظروف التي يحاول فيها نظام كييف ضرب منشآتنا الجوية بعيدة المدى، أضف إلى ذلك المشاركة العسكرية الفنية والاستخبارية المباشرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف نائب الوزير أن السؤال المطروح: "ما الذي سيفحصه الأمريكيون بالضبط هناك، عواقب هذه الهجمات؟".
وصرح ريابكوف، في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر، بأن روسيا لم يكن لديها خيار آخر سوى تأجيل المشاورات بشأن معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية "نيو ستارت"، حيث لم ترغب الولايات المتحدة في مراعاة أولويات موسكو بشأن هذه القضية.
وقال ريابكوف
للصحفيين: "بشكل عام، تطور الوضع بحيث أنه لم يكن لدينا خيار آخر. وتم اتخاذ القرار على المستوى السياسي".
وأشار ريابكوف إلى أنه في عدد من المحاور، لم يرغب النظراء الأمريكيون في "إدراك إشاراتنا".