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https://sputnikarabic.ae/20230126/زيلينسكي-يدعو-الناتو-إلى-توريد-الصواريخ-بعيدة-المدى-والطائرات-إلى-كييف-1072719622.html
زيلينسكي يدعو الناتو إلى توريد الصواريخ بعيدة المدى والطائرات إلى كييف
زيلينسكي يدعو الناتو إلى توريد الصواريخ بعيدة المدى والطائرات إلى كييف
شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء، الحلفاء الغربيين على قراراتهم بشأن تسليم دبابات القتال إلى أوكرانيا ودعا دول الناتو إلى "فتح" إمدادات... 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T02:19+0000
2023-01-26T02:19+0000
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موسكو - سبوتنيك. وتحدثت اليوم مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، وقال زيلينسكي، كما نقل على الموقع الإلكتروني الحكومي: "علينا أن نفتح إمدادات الصواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، ومن المهم بالنسبة لنا توسيع تعاوننا في المدفعية، وعلينا أن نحقق إمدادات الطائرات إلى أوكرانيا".وأعرب يوري ساك، مستشار وزير الدفاع الأوكراني أولكسي ريزنيكوف، عن ثقته في أن الغرب سيرسل في نهاية المطاف طائرات إف-16 وطائرات عسكرية أخرى إلى أوكرانيا.وقال ساك لرويترز عبر الهاتف: "لم يرغبوا في إعطائنا مدفعية ثقيلة، ثم فعلوا ذلك. لم يرغبوا في إعطائنا أنظمة هيمار، ثم فعلوا ذلك. لم يرغبوا في إعطائنا دبابات، والآن يعطوننا دبابات. بصرف النظر عن الأسلحة النووية، لم يتبق شيء لن نحصل عليه".
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أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم

زيلينسكي يدعو الناتو إلى توريد الصواريخ بعيدة المدى والطائرات إلى كييف

02:19 GMT 26.01.2023
© AFP 2023 / Angela Weissالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
© AFP 2023 / Angela Weiss
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شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء، الحلفاء الغربيين على قراراتهم بشأن تسليم دبابات القتال إلى أوكرانيا ودعا دول الناتو إلى "فتح" إمدادات الصواريخ بعيدة المدى والطائرات العسكرية إلى كييف.
موسكو - سبوتنيك. وتحدثت اليوم مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، وقال زيلينسكي، كما نقل على الموقع الإلكتروني الحكومي: "علينا أن نفتح إمدادات الصواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، ومن المهم بالنسبة لنا توسيع تعاوننا في المدفعية، وعلينا أن نحقق إمدادات الطائرات إلى أوكرانيا".
وأعرب يوري ساك، مستشار وزير الدفاع الأوكراني أولكسي ريزنيكوف، عن ثقته في أن الغرب سيرسل في نهاية المطاف طائرات إف-16 وطائرات عسكرية أخرى إلى أوكرانيا.
وقال ساك لرويترز عبر الهاتف: "لم يرغبوا في إعطائنا مدفعية ثقيلة، ثم فعلوا ذلك. لم يرغبوا في إعطائنا أنظمة هيمار، ثم فعلوا ذلك. لم يرغبوا في إعطائنا دبابات، والآن يعطوننا دبابات. بصرف النظر عن الأسلحة النووية، لم يتبق شيء لن نحصل عليه".
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