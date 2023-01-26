https://sputnikarabic.ae/20230126/صافرات-الإنذار-تدوي-في-عسقلان-ومستوطنات-غلاف-غزة-1072761364.html
صافرات الإنذار تدوي في عسقلان ومستوطنات غلاف غزة
صافرات الإنذار تدوي في عسقلان ومستوطنات غلاف غزة
دوت صفارات الإنذار، ليل الخميس/الجمعة، في عسقلان والمستوطنات المحيطة بقطاع غزة. 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T22:22+0000
2023-01-26T22:22+0000
2023-01-26T22:43+0000
إسرائيل
العالم
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وتداولت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو يظهر اعتراض وسائط الدفاع الجوي الإسرائيلي والتي تسمى "القبة الحديدية" لصاروخ قيل إنه أطلق من قبل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي على تويتر، "تفعيل صافرات الإنذار في مدينة عسقلان وفي بعض بلدات غلاف غزة.يأتي ذلك بعدما توعدت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، مساء اليوم الخميس، بالرد على اقتحام إسرائيل لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة والذي راح ضحيته 10 فلسطينيين.وكان الجيش الإسرائيلي قد اقتحم مدينة ومخيم جنين، واعتلى أسطح المنازل في المخيم، واندلعت مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشبان، ما أدى الى مقتل 10 فلسطنيين.وقامت القوات الإسرائيلية خلال الاقتحام بهدم نادي مخيم جنين بالكامل بالجرافة، واستهدفت منزل عائلة الصباغ بصواريخ "أنيرجا"، ما أدى لتضرر جزء كبيرة منه.وتعد العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين هي الأكبر منذ "انتفاضة الأقصى" الثانية عام 2002، وقد ذكرت وسائل اعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب على حدود قطاع غزة.
إسرائيل
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, العالم
صافرات الإنذار تدوي في عسقلان ومستوطنات غلاف غزة
22:22 GMT 26.01.2023 (تم التحديث: 22:43 GMT 26.01.2023) تابعنا عبر
دوت صفارات الإنذار، ليل الخميس/الجمعة، في عسقلان والمستوطنات المحيطة بقطاع غزة.
وتداولت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو يظهر اعتراض وسائط الدفاع الجوي الإسرائيلي
والتي تسمى "القبة الحديدية" لصاروخ قيل إنه أطلق من قبل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي على تويتر، "تفعيل صافرات الإنذار في مدينة عسقلان وفي بعض بلدات غلاف غزة.
يأتي ذلك بعدما توعدت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، مساء اليوم الخميس، بالرد على اقتحام إسرائيل لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة والذي راح ضحيته 10 فلسطينيين.
ووفقا لوكالة "صفا"، قالت "حماس" في بيان، إن الرد قادم وسيكون بما يوازي حجم الجريمة.
وكان الجيش الإسرائيلي
قد اقتحم مدينة ومخيم جنين، واعتلى أسطح المنازل في المخيم، واندلعت مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشبان، ما أدى الى مقتل 10 فلسطنيين.
وقامت القوات الإسرائيلية خلال الاقتحام بهدم نادي مخيم جنين بالكامل بالجرافة، واستهدفت منزل عائلة الصباغ بصواريخ "أنيرجا"، ما أدى لتضرر جزء كبيرة منه.
وتعد العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين هي الأكبر منذ "انتفاضة الأقصى" الثانية عام 2002، وقد ذكرت وسائل اعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب
على حدود قطاع غزة.