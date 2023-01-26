https://sputnikarabic.ae/20230126/مصر-اكتشافات-أثرية-جديدة-في-سقارة-تضم-أقدم-مومياء-غير-ملكية-1072740785.html

مصر... اكتشافات أثرية جديدة في سقارة تضم أقدم مومياء غير ملكية

مصر... اكتشافات أثرية جديدة في سقارة تضم أقدم مومياء غير ملكية

أسفرت أعمال البعثة المصرية المشتركة مع المجلس الأعلى للآثار عن اكتشافات أثرية جديدة في منطقة سقارة، شملت أقدم مومياء غير ملكية. 26.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-26T12:46+0000

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جاء ذلك في بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، اليوم الخميس، قال فيه عالم الآثار المصرية زاهي حواس، إن أعمال حفائر البعثة المشتركة أسفرت عن اكتشافات أثرية جديدة تعود إلى عصر الأسرتين الـ 5 والـ 6 في الدولة القديمة.ولفت البيان إلى أن أعمال الحفائر جرت في منطقة جسر المدير في جبانة سقارة، مشيرًا إلى أن الاكتشافات الجديدة تشير إلى وجود جبانة ضخمة تضم أسماء مهمة في ذلك العصر بينهم كاهن المجموعة الهرمية لآخر ملوك الأسرة الخامسة.أما المقبرة الثانية فكانت لمري، الذي يلقب بمساعد قائد القصر العظيم، إضافة إلى مقابر أخرى تضم كاهن المجموعة الهرمية للملك "ببي الأول".كما تم العثور على 9 تماثيل من الحجر الجيري الملون تعود إلى عصر الأسرة الـ 5، إضافة إلى اكتشافات أثرية أخرى، تشمل مومياء مغطاة برقائق الذهب، وتوصف بأنها أقدم مومياء غير ملكية يتم اكتشافها.ووصف مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، ما تم الكشف عنه بأنه مجموعة رائعة من التماثيل التي تعود إلى عصر الدولة القديمة، مشيرًا إلى أن منطقة سقارة شهدت العديد من الكشوفات الأثرية في القرن الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20221227/10-اكتشافات-أثرية-مصرية-أبهرت-العلماء-في-عام-2022-فيديو-1071657073.html

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