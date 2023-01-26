https://sputnikarabic.ae/20230126/ميدفيدشوك-زيلينسكي-أعطى-الأمر-لمحاربتي--1072722070.html

ميدفيدشوك: لدي خطط مستقبلية أخرى حول أوكرانيا وسأعلن عنها عندما يحين الوقت

ميدفيدشوك: لدي خطط مستقبلية أخرى حول أوكرانيا وسأعلن عنها عندما يحين الوقت

أعلن السياسي الأوكراني، فيكتور ميدفيدشوك، أن لديه خطط مستقبلية أخرى وأنه سيعلن عنها عندما يحين الوقت ويرى إمكانية تنفيذها 26.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-26T06:04+0000

2023-01-26T06:04+0000

2023-01-26T06:30+0000

روسيا

العالم

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موسكو - سبوتنيك. وقال ميدفيدشوك، خلال لقاء مع "روسيا اليوم": "كما تعلم، لدي مستقبل، وليس خطة، بل خطط. وأنا عندما يحين الوقت وعندما أرى إمكانية تنفيذها، سأعلن عنها علنًا بالتأكيد".وتابع ميدفيدشوك موضحا أن الصراع: "لا يدور من أجل أوكرانيا، ولكن من أجل مصالح الغرب. الولايات المتحدة وبريطانيا والعديد من الدول الأخرى التي تكتشف العلاقة مع روسيا فعلت ذلك من أوكرانيا، وقد فعلت حكومة زيلينسكي هذا بالفعل، (وحولتها إلى) ساحة التدريب، ونقطة انطلاق لمثل هذه المواجهة مع روسيا".وقال ميدفيدشوك، خلال لقاء مع محطة "روسيا اليوم" التلفزيونية الروسية: "يمثل (زيلينسكي) اليوم أوكرانيا ويقول إن الشعب الأوكراني قد توحد حول قضية الهستيريا المعادية لروسيا ورهاب روسيا. هذا ليس صحيحا. بالإضافة إلى "مناهضين لروسيا"، هناك أشخاص على أراضي أوكرانيا يخشون اليوم التحدث عنها علنًا، لكنهم لم يدعموا أبدًا طبيعة ومضمون العلاقات بين أوكرانيا وروسيا التي تطورت اليوم".وشدد ميدفيدشوك، قائلا: "أريد أن أخبركم أن مصير زيلينسكي غير معروف بالنسبة لي. لكن يجب أن أقول، أريد حقًا أن يحاسب على كل ما فعله ضد أوكرانيا والشعب الأوكراني. لقد دمر البلاد. كان هو الذي ألقى بالبلاد إلى ساحة المعركة. وهذا هو ما فعله".يذكر أن فيكتور ميدفيدشوك هو سياسي أوكراني معارض ، اعتقل من قبل ادارة امن الدولة في عام 2022 وتم تبادله فيما بعد مع أسرى حرب أوكرانيين، وأصدر زيلينسكي أمرا بحرمان ميدفيدشوك من الجنسية الأوكرانية، حيث يعيش السياسي الأوكراني حاليا في روسيا.

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