عربي
https://sputnikarabic.ae/20230127/أمريكا-حادث-إطلاق-النار-في-القدس-مروع-ولا-يزال-التزامنا-بأمن-إسرائيل-صارما-1072795587.html
أمريكا: حادث إطلاق النار في القدس "مروع" ولا يزال التزامنا بأمن إسرائيل صارما
أمريكا: حادث إطلاق النار في القدس "مروع" ولا يزال التزامنا بأمن إسرائيل صارما
أدانت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، بشدة الهجوم على كنيس يهودي شمالي القدس، وأعربت عن ‏تضامنها مع إسرائيل.‏ 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T19:50+0000
2023-01-27T19:52+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/15/1069332721_0:0:3295:1853_1920x0_80_0_0_52a9fbd5f07ea479a1267184d94ceefa.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، للصحفيين "هذا مروع للغاية".وتابع: "نحن ندين هذا الهجوم الإرهابي الواضح بأشد العبارات، ولا يزال التزامنا بأمن إسرائيل صارما، ونحن على اتصال مباشر مع شركائنا الإسرائيليين".وقتل ما لا يقل عن 7 إسرائيليين وأصيب نحو 10 آخرون بجروح خطيرة، في إطلاق نار على مستوطنين في منطقة النبي يعقوب قرب كنيس يهودي شمالي القدس، مساء اليوم الجمعة.وفيما أعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية أن عدد القتلى 7، ذكرت وسائل إعلام أخرى أنهم 8، مشيرة إلى أن معظم المصابين في حالة خطيرة.وذكرت أن المنفذ وصل إلى قرب الكنيس وانتظر خروج المصلين من الصلاة، وبعد إطلاق النار عليهم حاول الفرار لكنه اصطدم بضباط شرطة أطلقوا النار صوبه.فيما أكدت هيئة البث أيضا مقتل أحد منفذي عملية إطلاق النار في القدس والشرطة تبحث عن آخرين ضالعين في العملية.وقالت "كان" إن قوات الأمن الإسرائيلية لا تزال تجري عمليات بحث مكثفة عن منفذين آخرين للعملية في القدس المحتلة.
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/15/1069332721_564:0:3295:2048_1920x0_80_0_0_31fbef398f5e0d3c057fd40649a5c40a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

أمريكا: حادث إطلاق النار في القدس "مروع" ولا يزال التزامنا بأمن إسرائيل صارما

19:50 GMT 27.01.2023 (تم التحديث: 19:52 GMT 27.01.2023)
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERYوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERY
تابعنا عبرTelegram
أدانت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، بشدة الهجوم على كنيس يهودي شمالي القدس، وأعربت عن ‏تضامنها مع إسرائيل.‏
واشنطن - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، للصحفيين "هذا مروع للغاية".
وتابع: "نحن ندين هذا الهجوم الإرهابي الواضح بأشد العبارات، ولا يزال التزامنا بأمن إسرائيل صارما، ونحن على اتصال مباشر مع شركائنا الإسرائيليين".
وقتل ما لا يقل عن 7 إسرائيليين وأصيب نحو 10 آخرون بجروح خطيرة، في إطلاق نار على مستوطنين في منطقة النبي يعقوب قرب كنيس يهودي شمالي القدس، مساء اليوم الجمعة.
وفيما أعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية أن عدد القتلى 7، ذكرت وسائل إعلام أخرى أنهم 8، مشيرة إلى أن معظم المصابين في حالة خطيرة.
وذكرت أن المنفذ وصل إلى قرب الكنيس وانتظر خروج المصلين من الصلاة، وبعد إطلاق النار عليهم حاول الفرار لكنه اصطدم بضباط شرطة أطلقوا النار صوبه.
فيما أكدت هيئة البث أيضا مقتل أحد منفذي عملية إطلاق النار في القدس والشرطة تبحث عن آخرين ضالعين في العملية.
وقالت "كان" إن قوات الأمن الإسرائيلية لا تزال تجري عمليات بحث مكثفة عن منفذين آخرين للعملية في القدس المحتلة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:58 GMTБоевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала