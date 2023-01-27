https://sputnikarabic.ae/20230127/أمريكا-حادث-إطلاق-النار-في-القدس-مروع-ولا-يزال-التزامنا-بأمن-إسرائيل-صارما-1072795587.html
أمريكا: حادث إطلاق النار في القدس "مروع" ولا يزال التزامنا بأمن إسرائيل صارما
أمريكا: حادث إطلاق النار في القدس "مروع" ولا يزال التزامنا بأمن إسرائيل صارما
أدانت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، بشدة الهجوم على كنيس يهودي شمالي القدس، وأعربت عن تضامنها مع إسرائيل. 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T19:50+0000
2023-01-27T19:50+0000
2023-01-27T19:52+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، للصحفيين "هذا مروع للغاية".وتابع: "نحن ندين هذا الهجوم الإرهابي الواضح بأشد العبارات، ولا يزال التزامنا بأمن إسرائيل صارما، ونحن على اتصال مباشر مع شركائنا الإسرائيليين".وقتل ما لا يقل عن 7 إسرائيليين وأصيب نحو 10 آخرون بجروح خطيرة، في إطلاق نار على مستوطنين في منطقة النبي يعقوب قرب كنيس يهودي شمالي القدس، مساء اليوم الجمعة.وفيما أعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية أن عدد القتلى 7، ذكرت وسائل إعلام أخرى أنهم 8، مشيرة إلى أن معظم المصابين في حالة خطيرة.وذكرت أن المنفذ وصل إلى قرب الكنيس وانتظر خروج المصلين من الصلاة، وبعد إطلاق النار عليهم حاول الفرار لكنه اصطدم بضباط شرطة أطلقوا النار صوبه.فيما أكدت هيئة البث أيضا مقتل أحد منفذي عملية إطلاق النار في القدس والشرطة تبحث عن آخرين ضالعين في العملية.وقالت "كان" إن قوات الأمن الإسرائيلية لا تزال تجري عمليات بحث مكثفة عن منفذين آخرين للعملية في القدس المحتلة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أمريكا: حادث إطلاق النار في القدس "مروع" ولا يزال التزامنا بأمن إسرائيل صارما
19:50 GMT 27.01.2023 (تم التحديث: 19:52 GMT 27.01.2023) تابعنا عبر
أدانت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، بشدة الهجوم على كنيس يهودي شمالي القدس، وأعربت عن تضامنها مع إسرائيل.
واشنطن - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، للصحفيين "هذا مروع للغاية".
وتابع: "نحن ندين هذا الهجوم الإرهابي الواضح بأشد العبارات، ولا يزال التزامنا بأمن إسرائيل صارما، ونحن على اتصال مباشر مع شركائنا الإسرائيليين".
وقتل ما لا يقل عن 7 إسرائيليين وأصيب نحو 10 آخرون
بجروح خطيرة، في إطلاق نار على مستوطنين في منطقة النبي يعقوب قرب كنيس يهودي شمالي القدس، مساء اليوم الجمعة.
وفيما أعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية أن عدد القتلى 7، ذكرت وسائل إعلام أخرى أنهم 8، مشيرة إلى أن معظم المصابين في حالة خطيرة.
وذكرت أن المنفذ وصل إلى قرب الكنيس وانتظر خروج المصلين من الصلاة، وبعد إطلاق النار عليهم حاول الفرار لكنه اصطدم بضباط شرطة أطلقوا النار صوبه.
فيما أكدت هيئة البث أيضا مقتل أحد منفذي عملية إطلاق النار في القدس والشرطة تبحث عن آخرين ضالعين في العملية.
وقالت "كان" إن قوات الأمن الإسرائيلية لا تزال تجري عمليات بحث مكثفة عن منفذين آخرين للعملية في القدس المحتلة.