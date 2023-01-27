https://sputnikarabic.ae/20230127/إعلام-يتحدث-عن-ثلاثة-أحداث-يمكن-أن-توقف-إمداد-أوكرانيا-بدبابات-الناتو-1072764345.html

إعلام يتحدث عن ثلاثة أحداث يمكن أن توقف إمداد أوكرانيا بدبابات الناتو

إعلام يتحدث عن ثلاثة أحداث يمكن أن توقف إمداد أوكرانيا بدبابات الناتو

قد يفشل توريد دبابات الناتو إلى أوكرانيا بسبب ثلاثة أحداث، حسب الصحيفة الصينية "غلوبال تايمز". 27.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-27T06:40+0000

2023-01-27T06:40+0000

2023-01-27T06:40+0000

العالم

أخبار أوكرانيا

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من غير الواضح كيف سيساعد توريد الدبابات الغربية القوات الأوكرانية، لكن مثل هذه المساعدة ستؤخر بالتأكيد نهاية الصراع. أصبح من الواضح أن الناتو قد تخلى عن فكرة إرسال أسلحة دفاعية فقط إلى كييف.وفقًا لـ "لي هايدونغ"، الأستاذ في الجامعة الصينية للشؤون الخارجية، فإن النتائج الرئيسية في ساحة المعركة تعتمد على جودة وقدرات الأسلحة والجنود. يلعب الجيش الأوكراني اليوم دورًا سلبيًا في هذا الصدد.وأوضح لي، أن "روسيا لديها قدرات قتالية برية قوية، بينما تريد الولايات المتحدة وألمانيا تحسين القدرات العسكرية لأوكرانيا من خلال تزويد أوكرانيا بدبابات قتال رئيسية".وأضاف الخبراء: "في الربيع والصيف، ستؤثر الأوساخ في الطرق على أداء الدبابات. في المقابل، تتمتع الدبابات الروسية تي-72 و تي-90، وهي أخف وزنًا، بقدر أكبر من الحركة".وأشار الأستاذ في جامعة مقاطعة كيميروفو، سيرغي بيريوكوف، بدوره في مقابلة مع "غلوبال تايمز"، إلى أن دبابات دول الناتو ستكون كافية للقوات المسلحة الأوكرانية فقط للبقاء على الجبهة، لكن عددها لن يكون كافياً للهجوم المضاد الربيعي. علاوة على ذلك، قبل إرسال المعدات الأولى، قد تحدث أحداث من شأنها أن تعطل إمداد الدبابات وتشتت انتباه الحلف عن الصراع الأوكراني.في الوقت نفسه، أضاف لي هايدونغ أن الولايات المتحدة وحلفاءها يضحون الآن بأوكرانيا من أجل إضعاف روسيا وعزلها. ولا تهتم واشنطن بالخسائر التي ستتكبدها كييف في تنفيذ هذه الخطط.

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