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https://sputnikarabic.ae/20230127/الجيش-الروسي-يتحصن-على-مشارف-أوغليدار-1072774243.html
الجيش الروسي يتحصن على مشارف أوغليدار
الجيش الروسي يتحصن على مشارف أوغليدار
أعلن مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إيغور كيماكوفسكي، أن وحدات من القوات الروسية اتخذت مواقع في منطقة قرى المزارع على مشارف أوغليدار. 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T09:40+0000
2023-01-27T09:41+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وقال كيماكوفسكي على القناة الأولى: "لقد تحصنوا في منطقة قرى المزارع، حيث اكتمل التطهير تقريبًا، وفي القرية الريفية - هذه هي الضواحي القريبة من محطة الوقود وبالقرب من إحدى شركات المرافق في المدينة".كما أكد كيماكوفسكي، أنه عاد لتوه من منطقة القتال، حيث يوجد العديد من قادة جمهورية دونيتسك بإيعاز من القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين.وأشار المستشار إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تسحب قواتها من أرتيوموفسك إلى أوغليدار.وتابع كيماكوفسكي: "بالنسبة لهم، فإن خسارة أوغليدار، إن لم تكن استراتيجية، فهي هزيمة تكتيكية خطيرة للغاية، تمنحنا الفرصة لدخول مناطق مهمة جديدة".كما أشار إلى أنه رأى محاولات العدو للهجوم المضاد في مجموعات صغيرة، لكن المدفعية الروسية تصدها. وخلص مستشار القائم بأعمال رئيس الجمهورية إلى أن أكثر المعارك ضراوة تجري شرق أوغليدار.في وقت سابق، صرح بوشيلين أن تحرير هذه المدينة من شأنه أن يحل العديد من المشاكل، ويتيح الوصول إلى محاور كراسنوارميسكوي وكوراخوفسكوي.
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العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا
العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا

الجيش الروسي يتحصن على مشارف أوغليدار

09:40 GMT 27.01.2023 (تم التحديث: 09:41 GMT 27.01.2023)
© AFP 2023 / Sergei Supinskyعسكري يقف في الموقع الذي تحطمت فيه مروحية بالقرب من روضة أطفال خارج العاصمة كييف، مما أسفر عن مقتل 16 شخصًا، بينهم طفلان ووزير الداخلية الأوكراني، أوكرانيا 18 يناير 2023.
عسكري يقف في الموقع الذي تحطمت فيه مروحية بالقرب من روضة أطفال خارج العاصمة كييف، مما أسفر عن مقتل 16 شخصًا، بينهم طفلان ووزير الداخلية الأوكراني، أوكرانيا 18 يناير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
© AFP 2023 / Sergei Supinsky
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أعلن مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إيغور كيماكوفسكي، أن وحدات من القوات الروسية اتخذت مواقع في منطقة قرى المزارع على مشارف أوغليدار.
وقال كيماكوفسكي على القناة الأولى: "لقد تحصنوا في منطقة قرى المزارع، حيث اكتمل التطهير تقريبًا، وفي القرية الريفية - هذه هي الضواحي القريبة من محطة الوقود وبالقرب من إحدى شركات المرافق في المدينة".
كما أكد كيماكوفسكي، أنه عاد لتوه من منطقة القتال، حيث يوجد العديد من قادة جمهورية دونيتسك بإيعاز من القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين.
وأشار المستشار إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تسحب قواتها من أرتيوموفسك إلى أوغليدار.
وتابع كيماكوفسكي: "بالنسبة لهم، فإن خسارة أوغليدار، إن لم تكن استراتيجية، فهي هزيمة تكتيكية خطيرة للغاية، تمنحنا الفرصة لدخول مناطق مهمة جديدة".
كما أشار إلى أنه رأى محاولات العدو للهجوم المضاد في مجموعات صغيرة، لكن المدفعية الروسية تصدها. وخلص مستشار القائم بأعمال رئيس الجمهورية إلى أن أكثر المعارك ضراوة تجري شرق أوغليدار.
في وقت سابق، صرح بوشيلين أن تحرير هذه المدينة من شأنه أن يحل العديد من المشاكل، ويتيح الوصول إلى محاور كراسنوارميسكوي وكوراخوفسكوي.
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