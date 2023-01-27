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https://sputnikarabic.ae/20230127/باكستان-تبدأ-استيراد-النفط-الروسي-في-أبريل-1072776134.html
باكستان تبدأ استيراد النفط الروسي في أبريل
باكستان تبدأ استيراد النفط الروسي في أبريل
صرح وزير النفط في باكستان، مصدق مالك، أن بلاده ستبدأ بشراء النفط من روسيا في أبريل/نيسان. 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T10:21+0000
2023-01-27T10:21+0000
اقتصاد
روسيا
العالم
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وقال المسؤول: " في مارس سيتم الانتهاء من جميع البنود التجارية للاتفاقية مع روسيا، وبعد ذلك سيبدأ النفط الخام المنخفض التكلفة في الوصول إلى باكستان. وستكون عملية البيع بعملة أخرى غير الدولار".وبموجب اتفاقية مع روسيا، بدأت باكستان أيضا العمل على وضع خطة شاملة لأمن الطاقة سيتم تنفيذها بحلول نهاية هذا العام، والتي تشمل استيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG) والغاز عبر الأنابيب ومنتجات بترولية أخرى، بحسب ما نقل موقع thenews.وأضاف الوزير أنه، في الوقت الحالي، ليس لدى الشركات الروسية غاز لتصديره إلى باكستان، ولكن بالنسبة لموسم الشتاء المقبل، وبموجب اتفاقية أخرى، ستكون باكستان قادرة على شراء شحنات الغاز الطبيعي المسال الفورية من شركتين حددتهما الحكومة الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20221111/باكستان-تنتظر-من-روسيا-الضوء-الأخضر-لاتفاق-مقايضة-العملات--1070042330.html
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اقتصاد, روسيا, العالم
اقتصاد, روسيا, العالم

باكستان تبدأ استيراد النفط الروسي في أبريل

10:21 GMT 27.01.2023
© AFP 2023 / Karen Bleierجهاز استخراج النفط
جهاز استخراج النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
© AFP 2023 / Karen Bleier
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صرح وزير النفط في باكستان، مصدق مالك، أن بلاده ستبدأ بشراء النفط من روسيا في أبريل/نيسان.
وقال المسؤول: " في مارس سيتم الانتهاء من جميع البنود التجارية للاتفاقية مع روسيا، وبعد ذلك سيبدأ النفط الخام المنخفض التكلفة في الوصول إلى باكستان. وستكون عملية البيع بعملة أخرى غير الدولار".
روبل - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2022
باكستان تنتظر من روسيا "الضوء الأخضر" لاتفاق مقايضة العملات
11 نوفمبر 2022, 05:40 GMT
وبموجب اتفاقية مع روسيا، بدأت باكستان أيضا العمل على وضع خطة شاملة لأمن الطاقة سيتم تنفيذها بحلول نهاية هذا العام، والتي تشمل استيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG) والغاز عبر الأنابيب ومنتجات بترولية أخرى، بحسب ما نقل موقع thenews.

وأشار إلى أن ذلك يتضمن النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والبنزين وأنواع الوقود الأخرى في هذه الاستراتيجية ومن المتوقع أن تعزز أمن الطاقة في باكستان وتوريد الوقود بأسعار معقولة.

وأضاف الوزير أنه، في الوقت الحالي، ليس لدى الشركات الروسية غاز لتصديره إلى باكستان، ولكن بالنسبة لموسم الشتاء المقبل، وبموجب اتفاقية أخرى، ستكون باكستان قادرة على شراء شحنات الغاز الطبيعي المسال الفورية من شركتين حددتهما الحكومة الروسية.
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