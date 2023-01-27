https://sputnikarabic.ae/20230127/بايدن-على-استعداد-لزيارة-أوكرانيا-في-أي-وقت-مناسب-1072790731.html

بايدن على استعداد لزيارة أوكرانيا في "أي وقت مناسب"

بايدن على استعداد لزيارة أوكرانيا في "أي وقت مناسب"

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الجمعة، إن الرئيس ‏الأمريكي، جو بايدن، مستعد لزيارة أوكرانيا "في أي وقت مناسب"، لكن لا... 27.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-27T15:29+0000

2023-01-27T15:29+0000

2023-01-27T15:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

جو بايدن

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

روسيا

أخبار أوكرانيا

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واشنطن - سبوتنيك. وتابع كيربي في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "أعتقد أن الرئيس سيكون بالتأكيد مستعدا في أي وقت مناسب للقيام بذلك، لكننا لسنا في هذه المرحلة حاليا".يأتي ذلك بعدما كشف مسؤولان بارزان في الإدارة الأمريكية، أمس الخميس، لشبكة "سي إن إن" أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يفكر في القيام برحلة إلى أوروبا، في شهر فبراير/ شباط المقبل، بمناسبة مرور عام على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وبينما لم يتم تأكيد رحلة بايدن بعد، ولم يتم الانتهاء من تفاصيلها، إلا أن أحد المسؤولين قال إن إحدى محطات بايدن قيد الدراسة ستكون بولندا، وهي حليف رئيسي في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وتضم حاليا الآلاف من القوات الأمريكية، التي تعمل أيضا كمركز لعمليات نقل الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، كما يقوم أفراد الخدمة الأمريكية بتدريب القوات الأوكرانية هناك.يشار إلى أنه في شهر مايو/ أيار الماضي، زارت السيدة الأولى الأمريكية، جيل بايدن، مدينة أوجغورود غربي أوكرانيا، ولم يتم الإعلان عن الرحلة، حسبما أفاد تجمعها الصحفي.وقالت المجموعة الصحفية للسيدة الأولى في بيان صحفي: "مر الموكب عبر أوجغورود ووصل إلى المدرسة رقم 6، التي تُستخدم الآن كمأوى مؤقت لـ 163 نازحًا أوكرانيًا، من بينهم 47 طفلا".وفقًا للتقرير، التقت بايدن أيضًا بإيلينا زيلينسكايا هناك، والتي، كان هذا أول ظهور علني لها منذ بداية العملية الروسية الخاصة.

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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا