https://sputnikarabic.ae/20230127/بايدن-على-استعداد-لزيارة-أوكرانيا-في-أي-وقت-مناسب-1072790731.html
بايدن على استعداد لزيارة أوكرانيا في "أي وقت مناسب"
بايدن على استعداد لزيارة أوكرانيا في "أي وقت مناسب"
قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مستعد لزيارة أوكرانيا "في أي وقت مناسب"، لكن لا... 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T15:29+0000
2023-01-27T15:29+0000
2023-01-27T15:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وتابع كيربي في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "أعتقد أن الرئيس سيكون بالتأكيد مستعدا في أي وقت مناسب للقيام بذلك، لكننا لسنا في هذه المرحلة حاليا".يأتي ذلك بعدما كشف مسؤولان بارزان في الإدارة الأمريكية، أمس الخميس، لشبكة "سي إن إن" أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يفكر في القيام برحلة إلى أوروبا، في شهر فبراير/ شباط المقبل، بمناسبة مرور عام على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وبينما لم يتم تأكيد رحلة بايدن بعد، ولم يتم الانتهاء من تفاصيلها، إلا أن أحد المسؤولين قال إن إحدى محطات بايدن قيد الدراسة ستكون بولندا، وهي حليف رئيسي في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وتضم حاليا الآلاف من القوات الأمريكية، التي تعمل أيضا كمركز لعمليات نقل الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، كما يقوم أفراد الخدمة الأمريكية بتدريب القوات الأوكرانية هناك.يشار إلى أنه في شهر مايو/ أيار الماضي، زارت السيدة الأولى الأمريكية، جيل بايدن، مدينة أوجغورود غربي أوكرانيا، ولم يتم الإعلان عن الرحلة، حسبما أفاد تجمعها الصحفي.وقالت المجموعة الصحفية للسيدة الأولى في بيان صحفي: "مر الموكب عبر أوجغورود ووصل إلى المدرسة رقم 6، التي تُستخدم الآن كمأوى مؤقت لـ 163 نازحًا أوكرانيًا، من بينهم 47 طفلا".وفقًا للتقرير، التقت بايدن أيضًا بإيلينا زيلينسكايا هناك، والتي، كان هذا أول ظهور علني لها منذ بداية العملية الروسية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20230127/بيسكوف-بايدن-يمكن-أن-ينهي-الصراع-باستخدام-تعليماته-لنظام-كييف---1072770251.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
بايدن على استعداد لزيارة أوكرانيا في "أي وقت مناسب"
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قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مستعد لزيارة أوكرانيا "في أي وقت مناسب"، لكن لا توجد مثل هذه الخطط في الوقت الحالي.
واشنطن - سبوتنيك. وتابع كيربي في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "أعتقد أن الرئيس سيكون بالتأكيد مستعدا في أي وقت مناسب للقيام بذلك، لكننا لسنا في هذه المرحلة حاليا".
يأتي ذلك بعدما كشف مسؤولان بارزان في الإدارة الأمريكية، أمس الخميس، لشبكة
"سي إن إن" أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يفكر في القيام برحلة إلى أوروبا، في شهر فبراير/ شباط المقبل، بمناسبة مرور عام على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وبينما لم يتم تأكيد رحلة بايدن بعد، ولم يتم الانتهاء من تفاصيلها، إلا أن أحد المسؤولين قال إن إحدى محطات بايدن قيد الدراسة ستكون بولندا، وهي حليف رئيسي في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وتضم حاليا الآلاف من القوات الأمريكية، التي تعمل أيضا كمركز لعمليات نقل الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، كما يقوم أفراد الخدمة الأمريكية بتدريب القوات الأوكرانية هناك.
يشار إلى أنه في شهر مايو/ أيار الماضي، زارت السيدة الأولى الأمريكية، جيل بايدن، مدينة أوجغورود غربي أوكرانيا، ولم يتم الإعلان عن الرحلة
، حسبما أفاد تجمعها الصحفي.
وقالت المجموعة الصحفية للسيدة الأولى في بيان صحفي: "مر الموكب عبر أوجغورود ووصل إلى المدرسة رقم 6، التي تُستخدم الآن كمأوى مؤقت لـ 163 نازحًا أوكرانيًا، من بينهم 47 طفلا".
وفقًا للتقرير، التقت بايدن أيضًا بإيلينا زيلينسكايا هناك، والتي، كان هذا أول ظهور علني لها منذ بداية العملية الروسية الخاصة.