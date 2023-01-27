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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230127/بيسكوف-بايدن-يمكن-أن-ينهي-الصراع-باستخدام-تعليماته-لنظام-كييف---1072770251.html
بيسكوف: بايدن يمكن أن ينهي الصراع باستخدام تعليماته لنظام كييف
بيسكوف: بايدن يمكن أن ينهي الصراع باستخدام تعليماته لنظام كييف
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يريد استخدام "مفتاحه" لنظام كييف لإنهاء الصراع، مضيفًا أنه اختار ضخ هذا البلد... 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T09:34+0000
2023-01-27T09:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
عقوبات أمريكية ضد روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال بيسكوف في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة: "في الوقت نفسه، نرى الآن أن الرئيس الحالي للبيت الأبيض لا يريد القيام بذلك، ولا يريد استخدام هذا المفتاح، بل على العكس، فهو يختار مسار ضخ مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، وما إلى ذلك. وهكذا دواليك".وأضاف بيسكوف أن تصريحات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بشأن الإنهاء السريع للأزمة الأوكرانية لا تبعد كثيرا عن الحقيقة.وقال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه يمكن تسوية الصراع في أوكرانيا "باتفاق" وليس "بإرسال ملايين الدولارات من المساعدات إلى كييف".جاء ذلك في منشور له على شبكته الخاصة للتواصل الاجتماعي Truth Social، يوم أمس الخميس، حيث قال الرئيس الأمريكي السابق إنه لو كان حاليا في منصب رئيس الإدارة الأمريكية، لكان بإمكانه تحقيق تسوية سلمية للصراع في أوكرانيا في غضون 24 ساعة.وكان ترامب قد صرح، في وقت سابق، تعليقًا على تصرفات إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن فيما يتعلق بأوكرانيا، بأنه يجب إنهاء الصراع بصفقة، وعدم إرسال ملايين الدولارات من المساعدات إلى كييف. إضافة إلى ذلك، قال ترامب إنه بسبب الإجراءات الأمريكية، يمكن أن يؤدي الصراع في أوكرانيا إلى حرب عالمية.
https://sputnikarabic.ae/20230125/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا, أخبار أوكرانيا

بيسكوف: بايدن يمكن أن ينهي الصراع باستخدام تعليماته لنظام كييف

09:34 GMT 27.01.2023
© Sputnik . Сергей Гунеев / الانتقال إلى بنك الصوردميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية
دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
© Sputnik . Сергей Гунеев
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صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يريد استخدام "مفتاحه" لنظام كييف لإنهاء الصراع، مضيفًا أنه اختار ضخ هذا البلد بالسلاح.
وقال بيسكوف في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة: "في الوقت نفسه، نرى الآن أن الرئيس الحالي للبيت الأبيض لا يريد القيام بذلك، ولا يريد استخدام هذا المفتاح، بل على العكس، فهو يختار مسار ضخ مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، وما إلى ذلك. وهكذا دواليك".
وأضاف بيسكوف أن تصريحات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بشأن الإنهاء السريع للأزمة الأوكرانية لا تبعد كثيرا عن الحقيقة.

"من الناحية النظرية، السيد ترامب ليس بعيدا عن الحقيقة، والرئيس بايدن حقا، إذا كان يريد وضع حد لهذا الصراع، يمكنه فعل ذلك بسرعة كبيرة، باستخدام فرصته، في إعطاء التعليمات لنظام كييف، يكفي أن يأمر نظام كييف من واشنطن حسب التعليمات، وكل هذا يمكن أن ينتهي. بالطبع ليس في يوم واحد، ولا في يومين، ولكن مفتاح نظام كييف إلى حد كبير في أيدي واشنطن"

دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الرئاسة الروسية
وقال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه يمكن تسوية الصراع في أوكرانيا "باتفاق" وليس "بإرسال ملايين الدولارات من المساعدات إلى كييف".
جاء ذلك في منشور له على شبكته الخاصة للتواصل الاجتماعي Truth Social، يوم أمس الخميس، حيث قال الرئيس الأمريكي السابق إنه لو كان حاليا في منصب رئيس الإدارة الأمريكية، لكان بإمكانه تحقيق تسوية سلمية للصراع في أوكرانيا في غضون 24 ساعة.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
25 يناير, 14:35 GMT
وكان ترامب قد صرح، في وقت سابق، تعليقًا على تصرفات إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن فيما يتعلق بأوكرانيا، بأنه يجب إنهاء الصراع بصفقة، وعدم إرسال ملايين الدولارات من المساعدات إلى كييف. إضافة إلى ذلك، قال ترامب إنه بسبب الإجراءات الأمريكية، يمكن أن يؤدي الصراع في أوكرانيا إلى حرب عالمية.
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