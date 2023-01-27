https://sputnikarabic.ae/20230127/بيسكوف-بايدن-يمكن-أن-ينهي-الصراع-باستخدام-تعليماته-لنظام-كييف---1072770251.html

بيسكوف: بايدن يمكن أن ينهي الصراع باستخدام تعليماته لنظام كييف

بيسكوف: بايدن يمكن أن ينهي الصراع باستخدام تعليماته لنظام كييف

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يريد استخدام "مفتاحه" لنظام كييف لإنهاء الصراع، مضيفًا أنه اختار ضخ هذا البلد... 27.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-27T09:34+0000

2023-01-27T09:34+0000

2023-01-27T09:34+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

عقوبات أمريكية ضد روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال بيسكوف في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة: "في الوقت نفسه، نرى الآن أن الرئيس الحالي للبيت الأبيض لا يريد القيام بذلك، ولا يريد استخدام هذا المفتاح، بل على العكس، فهو يختار مسار ضخ مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، وما إلى ذلك. وهكذا دواليك".وأضاف بيسكوف أن تصريحات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بشأن الإنهاء السريع للأزمة الأوكرانية لا تبعد كثيرا عن الحقيقة.وقال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه يمكن تسوية الصراع في أوكرانيا "باتفاق" وليس "بإرسال ملايين الدولارات من المساعدات إلى كييف".جاء ذلك في منشور له على شبكته الخاصة للتواصل الاجتماعي Truth Social، يوم أمس الخميس، حيث قال الرئيس الأمريكي السابق إنه لو كان حاليا في منصب رئيس الإدارة الأمريكية، لكان بإمكانه تحقيق تسوية سلمية للصراع في أوكرانيا في غضون 24 ساعة.وكان ترامب قد صرح، في وقت سابق، تعليقًا على تصرفات إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن فيما يتعلق بأوكرانيا، بأنه يجب إنهاء الصراع بصفقة، وعدم إرسال ملايين الدولارات من المساعدات إلى كييف. إضافة إلى ذلك، قال ترامب إنه بسبب الإجراءات الأمريكية، يمكن أن يؤدي الصراع في أوكرانيا إلى حرب عالمية.

https://sputnikarabic.ae/20230125/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html

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روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا, أخبار أوكرانيا