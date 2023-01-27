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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230127/بيسكوف-روسيا-تتكيف-بشكل-متزايد-مع-العقوبات-1072776799.html
بيسكوف: روسيا تتكيف بشكل متزايد مع العقوبات
بيسكوف: روسيا تتكيف بشكل متزايد مع العقوبات
أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن بلاده تتكيف بشكل متزايد مع العقوبات، التي فرضتها الدول الغربية والبلدان التابعة لها،... 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T10:29+0000
2023-01-27T10:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
عقوبات أمريكية ضد روسيا
أخبار اليابان
دميتري بيسكوف
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موسكو– سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، معلقًا على العقوبات اليابانية الجديدة: "في الواقع، منذ بداية هذا الوضع، احتلت اليابان مكانتها في دائرة البلدان غير الصديقة لنا. وهي تواصل خط العقوبات هذا".وأعلنت اليابان، اليوم، فرض عقوبات جديدة على روسيا، على خلفية الهجمات الصاروخية على أوكرانيا، حيث أضافت بعض السلع إلى قائمة حظر التصدير، وقررت تجميد أصول مسؤولين وكيانات روسية.وفرضت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية حظرا على تصدير اللقاحات والمعدات الطبية والأدوية والمواد والأجهزة النووية ومعدات الكشف عن المتفجرات.من جانبه، اعتبر رئيس لجنة حماية سيادة الدولة ومنع التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا في مجلس الفيدرالية الروسي، أندريه كليموف، أن الولايات المتحدة، تستخدم اليابان لإنشاء مسرح جديد للعمليات العسكرية في شرق آسيا، ضد روسيا والصين؛ على غرار أوكرانيا.وأضاف: "الأمريكيون لا يشعرون بالأسف تجاه اليابانيين"، مذكّرا بأن الولايات المتحدة هي من اختبر قنابلها النووية على اليابانيين عام 1945.
https://sputnikarabic.ae/20230127/اليابان-تفرض-عقوبات-جديدة-على-أفراد-ومؤسسات-روسية-1072762443.html
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روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا, أخبار اليابان, دميتري بيسكوف
روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا, أخبار اليابان, دميتري بيسكوف

بيسكوف: روسيا تتكيف بشكل متزايد مع العقوبات

10:29 GMT 27.01.2023
© Sputnik . Sergey Guneyevالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 18 فبراير 2022
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 18 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev
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أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن بلاده تتكيف بشكل متزايد مع العقوبات، التي فرضتها الدول الغربية والبلدان التابعة لها، لافتًا إلى أن هذه القرارات لا تتسبب بوضع فظيع في روسيا.
موسكو– سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، معلقًا على العقوبات اليابانية الجديدة: "في الواقع، منذ بداية هذا الوضع، احتلت اليابان مكانتها في دائرة البلدان غير الصديقة لنا. وهي تواصل خط العقوبات هذا".

"نحن نتكيف أكثر فأكثر مع الحياة، في ظل هذه العقوبات. هناك عناصر تعويضية أو اقتصادية يتم تضمينها في الجوانب الاجتماعية، وما إلى ذلك. ولذلك فإن مثل هذه القرارات، لا تأتي لنا بأي شيء جديد مأساوي".

دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الرئاسة الروسية
وأعلنت اليابان، اليوم، فرض عقوبات جديدة على روسيا، على خلفية الهجمات الصاروخية على أوكرانيا، حيث أضافت بعض السلع إلى قائمة حظر التصدير، وقررت تجميد أصول مسؤولين وكيانات روسية.
وفرضت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية حظرا على تصدير اللقاحات والمعدات الطبية والأدوية والمواد والأجهزة النووية ومعدات الكشف عن المتفجرات.
من جانبه، اعتبر رئيس لجنة حماية سيادة الدولة ومنع التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا في مجلس الفيدرالية الروسي، أندريه كليموف، أن الولايات المتحدة، تستخدم اليابان لإنشاء مسرح جديد للعمليات العسكرية في شرق آسيا، ضد روسيا والصين؛ على غرار أوكرانيا.

وقال كليموف، عبر "تلغرام": "هذا الأمر (فرض عقوبات على روسيا) يدل على خسارة اليابان الواضحة لسيادة الدولة، لصالح الأسياد، واشنطن ومجموعة السبع. أولئك الذين يحتفظون بقواتهم المحتلة على أراضي جارتنا الشرقية (اليابان)، على مدى 78 عاما. هل يدرك رعايا الإمبراطور ناروهيتو، أنه الآن تقوم دولة ما وراء البحار (الولايات المتحدة)، بتشكيل مسرح جديد للعمليات العسكرية ضد روسيا والصين، على غرار مسرح العمليات العسكرية في أوكرانيا".

رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
اليابان تفرض عقوبات جديدة على أفراد ومؤسسات روسية
03:35 GMT
وأضاف: "الأمريكيون لا يشعرون بالأسف تجاه اليابانيين"، مذكّرا بأن الولايات المتحدة هي من اختبر قنابلها النووية على اليابانيين عام 1945.
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