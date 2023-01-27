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https://sputnikarabic.ae/20230127/تعليمات-من-وزير-الدفاع-الإسرائيلي-للأجهزة-الأمنية-بالاستعداد-لتطورات-أخرى-بعد-هجوم-القدس-1072798156.html
تعليمات من وزير الدفاع الإسرائيلي للأجهزة الأمنية بالاستعداد لتطورات أخرى بعد هجوم القدس
تعليمات من وزير الدفاع الإسرائيلي للأجهزة الأمنية بالاستعداد لتطورات أخرى بعد هجوم القدس
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أنه وجه تعليمات للأجهزة الأمنية بالاستعداد لاحتمال حدوث تطورات أخرى في المنطقة وزيادة الجهود لحماية المستوطنات والطرق. 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T21:43+0000
2023-01-27T21:43+0000
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موسكو -سبوتنيك. وقال يوآف غالانت إن الأجهزة الأمنية سوف تتصرف بصرامة ضد الإرهاب وسوف نصل إلى جميع المتورطين في الهجوم.وأضاف "هذا هجوم خطير ومحزن ضد المدنيين، إن النظام الأمني تحت قيادتي سيتصرف بصرامة ودون مساومة ضد الإرهاب وسيصل إلى جميع المتورطين في الهجوم".ولا تزال عملية البحث عن مشاركين في الهجوم جارية من قبل الشرطة الإسرائيلية، فيما يعتقد أن حالة المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى خطيرة.وحسب الشرطة الإسرائيلية، فقد تم قتل منفذ الهجوم، بعد تبادل إطلاق النار معه، حيث نفذ العملية باستخدام مسدس.وأفادت قناة "فلسطين اليوم" أن منفذ الهجوم يدعى علقم خيري، من مخيم شعفاط، شمال القدس، ويبلغ من العمر 21 عاما.ووقع هجوم اليوم من قبل أحد الفلسطينيين، حيث قام بإطلاق النيران شمالي القدس، بالقرب من كنيس يهودي، وأعلنت صفحة "إسرائيل بالعربية" الرسمية أن عدد القتلى الإسرائيليين في الهجوم وصل إلى 8 أشخاص، ولا يزال عدد المصابين المعلن عنه حتى الآن 10 جرحى.يأتي الحادث بعد يوم من اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين، واعتلائه أسطح المنازل في المخيم، واندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشبان، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين.
https://sputnikarabic.ae/20230127/إسرائيل-نتنياهو-يتفقد-موقع-هجوم-القدس-وارتفاع-عدد-القتلى-إلى-8-1072797492.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار فلسطين اليوم

تعليمات من وزير الدفاع الإسرائيلي للأجهزة الأمنية بالاستعداد لتطورات أخرى بعد هجوم القدس

21:43 GMT 27.01.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZوزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، يوآف غالانت
وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أنه وجه تعليمات للأجهزة الأمنية بالاستعداد لاحتمال حدوث تطورات أخرى في المنطقة وزيادة الجهود لحماية المستوطنات والطرق.
موسكو -سبوتنيك. وقال يوآف غالانت إن الأجهزة الأمنية سوف تتصرف بصرامة ضد الإرهاب وسوف نصل إلى جميع المتورطين في الهجوم.

وأضاف "هذا هجوم خطير ومحزن ضد المدنيين، إن النظام الأمني تحت قيادتي سيتصرف بصرامة ودون مساومة ضد الإرهاب وسيصل إلى جميع المتورطين في الهجوم".
قوات الأمن الإسرائيلية بعد عملية إطلاق نار شمال القدس، 27 يناير/ كانون الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
إسرائيل... نتنياهو يتفقد موقع هجوم القدس وارتفاع عدد القتلى إلى 8
20:59 GMT
ولا تزال عملية البحث عن مشاركين في الهجوم جارية من قبل الشرطة الإسرائيلية، فيما يعتقد أن حالة المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى خطيرة.
وحسب الشرطة الإسرائيلية، فقد تم قتل منفذ الهجوم، بعد تبادل إطلاق النار معه، حيث نفذ العملية باستخدام مسدس.
وأفادت قناة "فلسطين اليوم" أن منفذ الهجوم يدعى علقم خيري، من مخيم شعفاط، شمال القدس، ويبلغ من العمر 21 عاما.
ووقع هجوم اليوم من قبل أحد الفلسطينيين، حيث قام بإطلاق النيران شمالي القدس، بالقرب من كنيس يهودي، وأعلنت صفحة "إسرائيل بالعربية" الرسمية أن عدد القتلى الإسرائيليين في الهجوم وصل إلى 8 أشخاص، ولا يزال عدد المصابين المعلن عنه حتى الآن 10 جرحى.
يأتي الحادث بعد يوم من اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين، واعتلائه أسطح المنازل في المخيم، واندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشبان، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين.
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