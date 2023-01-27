https://sputnikarabic.ae/20230127/عبد-اللهیان-على-المجتمع-الدولي-والدول-الإسلامية-التحرك-الفوري-ضد-إسرائيل-1072767839.html
عبد اللهیان: على المجتمع الدولي والدول الإسلامية التحرك الفوري ضد إسرائيل
عبد اللهیان: على المجتمع الدولي والدول الإسلامية التحرك الفوري ضد إسرائيل
طالب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، بالتحرك الفوري من قبل المجتمع الدولي والدول الإسلامية ضد إسرائيل. 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T08:31+0000
2023-01-27T08:31+0000
2023-01-27T08:31+0000
إيران
إسرائيل
العالم
جنين
حركة حماس
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ونشر عبد اللهيان تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الخميس، أكد من خلالها أن الهجمة الوحشية للقوات الإسرائيلية على مخيم جنين تستوجب تحركا فوريا من المجتمع الدولي.وقال وزير الخارجية الإيراني:وأمس الخميس، اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين، واعتلى أسطح المنازل في المخيم، واندلعت مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشبان، ما أدى الى مقتل 10 فلسطينيين.وقامت القوات الإسرائيلية خلال الاقتحام بهدم نادي مخيم جنين بالكامل بالجرافة، واستهدفت منزل عائلة الصباغ بصواريخ "أنيرجا"، ما أدى لتضرر جزء كبيرة منه.وتعد العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين هي الأكبر منذ "انتفاضة الأقصى" الثانية عام 2002، وقد ذكرت وسائل اعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب على حدود قطاع غزة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, إسرائيل, العالم, جنين, حركة حماس
إيران, إسرائيل, العالم, جنين, حركة حماس
عبد اللهیان: على المجتمع الدولي والدول الإسلامية التحرك الفوري ضد إسرائيل
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طالب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، بالتحرك الفوري من قبل المجتمع الدولي والدول الإسلامية ضد إسرائيل.
ونشر عبد اللهيان تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الخميس، أكد من خلالها أن الهجمة الوحشية للقوات الإسرائيلية على مخيم جنين تستوجب تحركا فوريا من المجتمع الدولي.
وقال وزير الخارجية الإيراني:
إن خندق جنين صامد للمقاومة ومن المستحيل التراجع عنه.
وأمس الخميس، اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين
، واعتلى أسطح المنازل في المخيم، واندلعت مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشبان، ما أدى الى مقتل 10 فلسطينيين.
وقامت القوات الإسرائيلية خلال الاقتحام بهدم نادي مخيم جنين بالكامل بالجرافة، واستهدفت منزل عائلة الصباغ بصواريخ "أنيرجا"، ما أدى لتضرر جزء كبيرة منه.
وتعد العملية العسكرية الإسرائيلية
في مخيم جنين هي الأكبر منذ "انتفاضة الأقصى" الثانية عام 2002، وقد ذكرت وسائل اعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب على حدود قطاع غزة.