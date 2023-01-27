https://sputnikarabic.ae/20230127/من-هو-المشتبه-به-في-تنفيذ-الهجوم-على-كنيس-يهودي-بالقدس؟-1072797227.html
من هو المشتبه به في تنفيذ الهجوم على كنيس يهودي بالقدس؟
من هو المشتبه به في تنفيذ الهجوم على كنيس يهودي بالقدس؟
كشفت مواقع فلسطينية وعبرية، عن هوية الشاب الفلسطيني المشتبه به في تنفيذ الهجوم الذي وقع مساء اليوم الجمعة، في كنيس يهودي بالقدس المحتلة. 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T20:54+0000
2023-01-27T20:54+0000
2023-01-27T21:14+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وأشارت المواقع الإخبارية إلى أن المنفذ هو الشاب علقم خيري، أحد سكان مخيم شعفاط، شمالي القدس، ويبلغ من العمر 21 عاما، لفتة إلى أنه ليس له أي انتماءات سياسية.وقتل ما لا يقل عن 7 إسرائيليين وأصيب نحو 10 آخرون بجروح خطيرة، في إطلاق نار على مستوطنين في منطقة النبي يعقوب قرب كنيس يهودي شمالي القدس، مساء اليوم الجمعة.وفيما أعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية أن عدد القتلى 7، ذكرت وسائل إعلام أخرى أنهم 8 وهو ما أيده حساب تويتر الرسمي باللغة العربية لدولة إسرائيل.وقال بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي أن "هجوم إطلاق نار إرهابيا في حي نافيه يعقوب في أورشليم القدس وقع قرب الساعة 8:15 مساءً، حيث وصل إرهابي إلى مبنى- كنيس في شارع نافيه يعقوب في مدينة أورشليم القدس وأطلق النار على عدد من الأشخاص المتواجدين في المكان".يأتي الحادث بعد يوم من اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين، واعتلائه أسطح المنازل في المخيم، واندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشبان، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين.وقامت القوات الإسرائيلية خلال الاقتحام، أمس الخميس، بهدم نادي مخيم جنين بالكامل بالجرافة، واستهدفت منزل عائلة الصباغ بصواريخ "أنيرجا"، ما أدى لتضرر جزء كبير منه.تعد العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين هي الأكبر منذ "انتفاضة الأقصى" الثانية عام 2002، وقد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب على حدود قطاع غزة.
إسرائيل
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي
من هو المشتبه به في تنفيذ الهجوم على كنيس يهودي بالقدس؟
20:54 GMT 27.01.2023 (تم التحديث: 21:14 GMT 27.01.2023) تابعنا عبر
كشفت مواقع فلسطينية وعبرية، عن هوية الشاب الفلسطيني المشتبه به في تنفيذ الهجوم الذي وقع مساء اليوم الجمعة، في كنيس يهودي بالقدس المحتلة.
وأشارت المواقع الإخبارية إلى أن المنفذ هو الشاب علقم خيري، أحد سكان مخيم شعفاط، شمالي القدس، ويبلغ من العمر 21 عاما، لفتة إلى أنه ليس له أي انتماءات سياسية.
وحسب الشرطة الإسرائيلية، فقد تم قتل منفذ الهجوم، بعد تبادل إطلاق النار معه، حيث نفذ العملية باستخدام مسدس.
وقتل ما لا يقل عن 7 إسرائيليين وأصيب نحو 10 آخرون بجروح خطيرة، في إطلاق نار على مستوطنين في منطقة النبي يعقوب قرب كنيس يهودي شمالي القدس، مساء اليوم الجمعة.
وفيما أعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية أن عدد القتلى 7، ذكرت وسائل إعلام أخرى أنهم 8 وهو ما أيده حساب تويتر الرسمي باللغة العربية لدولة إسرائيل.
وقال بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي أن "هجوم إطلاق نار إرهابيا في حي نافيه يعقوب في أورشليم القدس وقع قرب الساعة 8:15 مساءً، حيث وصل إرهابي إلى مبنى- كنيس في شارع نافيه يعقوب في مدينة أورشليم القدس وأطلق النار على عدد من الأشخاص المتواجدين في المكان".
وأضاف البيان أنه "سرعان ما وصلت قوة شرطية من مركز شرطة شعفاط للواء أورشليم القدس إلى مكان الحادث، وتقدم أفرادها بصورة مباشرة وسريعة ليطلقوا النار على الإرهابي الذي تم تحييده على الفور".
يأتي الحادث بعد يوم من اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين
، واعتلائه أسطح المنازل في المخيم، واندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشبان، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين.
وقامت القوات الإسرائيلية خلال الاقتحام، أمس الخميس، بهدم نادي مخيم جنين بالكامل بالجرافة، واستهدفت منزل عائلة الصباغ بصواريخ "أنيرجا"، ما أدى لتضرر جزء كبير منه.
تعد العملية العسكرية الإسرائيلية
في مخيم جنين هي الأكبر منذ "انتفاضة الأقصى" الثانية عام 2002، وقد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب على حدود قطاع غزة.