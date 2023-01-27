https://sputnikarabic.ae/20230127/من-هو-المشتبه-به-في-تنفيذ-الهجوم-على-كنيس-يهودي-بالقدس؟-1072797227.html

من هو المشتبه به في تنفيذ الهجوم على كنيس ‏يهودي بالقدس؟

من هو المشتبه به في تنفيذ الهجوم على كنيس ‏يهودي بالقدس؟

كشفت مواقع فلسطينية وعبرية، عن هوية الشاب الفلسطيني المشتبه به في تنفيذ الهجوم الذي وقع مساء اليوم الجمعة، في كنيس ‏يهودي بالقدس المحتلة.‏ 27.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-27T20:54+0000

2023-01-27T20:54+0000

2023-01-27T21:14+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

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وأشارت المواقع الإخبارية إلى أن المنفذ هو الشاب علقم خيري، أحد سكان مخيم شعفاط، شمالي القدس، ويبلغ من العمر 21 عاما، لفتة إلى أنه ليس له أي انتماءات سياسية.وقتل ما لا يقل عن 7 إسرائيليين وأصيب نحو 10 آخرون بجروح خطيرة، في إطلاق نار على مستوطنين في منطقة النبي يعقوب قرب كنيس يهودي شمالي القدس، مساء اليوم الجمعة.وفيما أعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية أن عدد القتلى 7، ذكرت وسائل إعلام أخرى أنهم 8 وهو ما أيده حساب تويتر الرسمي باللغة العربية لدولة إسرائيل.وقال بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي أن "هجوم إطلاق نار إرهابيا في حي نافيه يعقوب في أورشليم القدس وقع قرب الساعة 8:15 مساءً، حيث وصل إرهابي إلى مبنى- كنيس في شارع نافيه يعقوب في مدينة أورشليم القدس وأطلق النار على عدد من الأشخاص المتواجدين في المكان".يأتي الحادث بعد يوم من اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين، واعتلائه أسطح المنازل في المخيم، واندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشبان، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين.وقامت القوات الإسرائيلية خلال الاقتحام، أمس الخميس، بهدم نادي مخيم جنين بالكامل بالجرافة، واستهدفت منزل عائلة الصباغ بصواريخ "أنيرجا"، ما أدى لتضرر جزء كبير منه.تعد العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين هي الأكبر منذ "انتفاضة الأقصى" الثانية عام 2002، وقد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب على حدود قطاع غزة.

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العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي