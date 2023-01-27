https://sputnikarabic.ae/20230127/موسكو-تطلب-من-سفير-لاتفيا-مغادرة-روسيا-خلال-أسبوعين-1072792765.html
موسكو تطلب من سفير لاتفيا مغادرة روسيا خلال أسبوعين
موسكو تطلب من سفير لاتفيا مغادرة روسيا خلال أسبوعين
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو أعربت عن احتجاجها للاتفيا، على خلفية تخفيض مستوى العلاقات الروسية - اللاتفية وأمرت سفير لاتفيا ماريس ريكستنيس، بمغادرة... 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T16:52+0000
2023-01-27T16:52+0000
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت الوزارة، أنه في 27 يناير/ كانون الثاني، استدعت وزارة الخارجية الروسية القائم بأعمال سفير لاتفيا على خلفية قرار ريغا خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية الروسية - اللاتفية.وأردف البيان: "التضامن" بينهم هو في شيء آخر، في "رهاب روسيا" والرغبة في الشروع في خطوات عدائية ضدها، وهو ما تشجع عليه الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى غير الصديقة لنا".وتابع البيان: "أبلغنا القائم بأعمال سفير لاتفيا، بما أنه تم اتخاذ قرار بعدم الانتظار حتى الموعد المحدد من قبل ريغا [24 فبراير/ شباط] حتى يكمل السفيران مهامهما، وصدرت تعليمات لسفير لاتفيا ريكستين بمغادرة روسيا في غضون أسبوعين ".في الوقت نفسه، شددت وزارة الخارجية الروسية على أن المسؤولية الكاملة عن الوضع الحالي تقع على عاتق قيادة لاتفيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الخارجية الروسية
أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الخارجية الروسية
موسكو تطلب من سفير لاتفيا مغادرة روسيا خلال أسبوعين
16:52 GMT 27.01.2023 (تم التحديث: 16:59 GMT 27.01.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو أعربت عن احتجاجها للاتفيا، على خلفية تخفيض مستوى العلاقات الروسية - اللاتفية وأمرت سفير لاتفيا ماريس ريكستنيس، بمغادرة روسيا في غضون أسبوعين.
موسكو - سبوتنيك. وذكرت الوزارة، أنه في 27 يناير/ كانون الثاني، استدعت وزارة الخارجية الروسية القائم بأعمال سفير لاتفيا على خلفية قرار ريغا خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية الروسية - اللاتفية.
وأضافت الوزارة: "أعرب الجانب الروسي عن احتجاجه الشديد، وتم التأكيد على رفض هذه الخطوة [قرار ريغا خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية الروسية اللاتفية] بالإشارة إلى نوع من "التضامن" مع دول البلطيق الأخرى.
وأردف البيان: "التضامن" بينهم هو في شيء آخر، في "رهاب روسيا" والرغبة في الشروع في خطوات عدائية ضدها، وهو ما تشجع عليه الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى غير الصديقة لنا".
وتابع البيان: "أبلغنا القائم بأعمال سفير لاتفيا، بما أنه تم اتخاذ قرار بعدم الانتظار حتى الموعد المحدد من قبل ريغا [24 فبراير/ شباط] حتى يكمل السفيران مهامهما، وصدرت تعليمات لسفير لاتفيا ريكستين بمغادرة روسيا في غضون أسبوعين ".
في الوقت نفسه، شددت وزارة الخارجية الروسية على أن المسؤولية الكاملة عن الوضع الحالي تقع على عاتق قيادة لاتفيا.