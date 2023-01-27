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https://sputnikarabic.ae/20230127/وزير-النفط-الليبي-روسيا-عضو-فاعل-في-أوبك-وتحملت-العبء-الكبير-في-تخفيض-الإنتاج-1072764018.html
وزير النفط الليبي: روسيا عضو فاعل في "أوبك+" وتحملت العبء الكبير في تخفيض الإنتاج
وزير النفط الليبي: روسيا عضو فاعل في "أوبك+" وتحملت العبء الكبير في تخفيض الإنتاج
أثنى وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد عون، على دور روسيا في منظمة الدول المنتجة للنفط وشركائها "أوبك+"، مؤكدا أنها عضو فاعل وتحملت العبء الكبير... 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T06:12+0000
2023-01-27T06:12+0000
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طرابلس - سبوتنيك. وقال عون، في مقابلة مع "سبوتنيك" ردا على سؤال حول دور روسيا في "أوبك +" وقرار فرض سقف لسعر النفط الروسي: "روسيا بصفتها عضوا فاعلا في أوبك +، وهي من ساعدت الأسواق على الاستقرار في المجتمع الدولي، مستمرة في التعاون مع أوبك +، وهي من تحملت العبء الكبير في التخفيض من الإنتاج سواء في 2016، أو في 2022".وأكد أنه "ليس لدي أي علم بأي نوع من الضغوط تم ممارسته على روسيا للخروج من أوبك+".ودخلت عقوبات النفط الغربية حيز التنفيذ، يوم الـ 5 من ديسمبر/كانون الأول 2022، حيث فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على استيراد النفط الروسي الذي يتم شحنه عن طريق البحر، كما فرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي، سقفاً لسعر النفط المخصص للنقل البحري عند 60 دولاراً للبرميل، ومن المتوقع أن يتم تطبيق إجراءات مماثلة على المنتجات النفطية اعتبارًا من 5 شباط/ فبراير المقبل.هذا ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 27 ديسمبر الماضي، مرسوما يحظر بموجبه توريد النفط والمنتجات النفطية للدول التي فرضت سقفا للأسعار.وسيدخل الحظر المفروض على تصدير النفط والمنتجات النفطية من روسيا حيز التنفيذ اعتبارا من 1 فبراير/شباط 2023، وسيكون قرار إجراءات الرد على فرض سقف على أسعار النفط ساري المفعول حتى 1 يوليو/تموز 2023.
https://sputnikarabic.ae/20221223/نوفاك-يتوقع-ارتفاع-أسعار-النفط-العام-المقبل-ويحدد-السعر-التقريبي-1071512703.html
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أخبار ليبيا اليوم, روسيا, اقتصاد
أخبار ليبيا اليوم, روسيا, اقتصاد

وزير النفط الليبي: روسيا عضو فاعل في "أوبك+" وتحملت العبء الكبير في تخفيض الإنتاج

06:12 GMT 27.01.2023
© Sputnik . Максим Богодвидاستخراج النفط من بطون الأرض
استخراج النفط من بطون الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
© Sputnik . Максим Богодвид
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أثنى وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد عون، على دور روسيا في منظمة الدول المنتجة للنفط وشركائها "أوبك+"، مؤكدا أنها عضو فاعل وتحملت العبء الكبير في التخفيض من الإنتاج سواء في 2016 أو في 2022.
طرابلس - سبوتنيك. وقال عون، في مقابلة مع "سبوتنيك" ردا على سؤال حول دور روسيا في "أوبك +" وقرار فرض سقف لسعر النفط الروسي: "روسيا بصفتها عضوا فاعلا في أوبك +، وهي من ساعدت الأسواق على الاستقرار في المجتمع الدولي، مستمرة في التعاون مع أوبك +، وهي من تحملت العبء الكبير في التخفيض من الإنتاج سواء في 2016، أو في 2022".

وردا على سؤال حول طرح موضوع فرض سقف لسعر النفط الروسي في اجتماعات "أوبك+"، قال عون: "الحقيقة لم يناقش هذا الأمر في الاجتماعات السابقة، ربما يُطرح في الاجتماعات المقبلة. ممكن أن يكون هناك بعض الدول تتجنبه، ولكن لا نعلم السبب الحقيقي".

وأكد أنه "ليس لدي أي علم بأي نوع من الضغوط تم ممارسته على روسيا للخروج من أوبك+".
استخراج النفط من باطن الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
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ودخلت عقوبات النفط الغربية حيز التنفيذ، يوم الـ 5 من ديسمبر/كانون الأول 2022، حيث فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على استيراد النفط الروسي الذي يتم شحنه عن طريق البحر، كما فرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي، سقفاً لسعر النفط المخصص للنقل البحري عند 60 دولاراً للبرميل، ومن المتوقع أن يتم تطبيق إجراءات مماثلة على المنتجات النفطية اعتبارًا من 5 شباط/ فبراير المقبل.
هذا ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 27 ديسمبر الماضي، مرسوما يحظر بموجبه توريد النفط والمنتجات النفطية للدول التي فرضت سقفا للأسعار.
وسيدخل الحظر المفروض على تصدير النفط والمنتجات النفطية من روسيا حيز التنفيذ اعتبارا من 1 فبراير/شباط 2023، وسيكون قرار إجراءات الرد على فرض سقف على أسعار النفط ساري المفعول حتى 1 يوليو/تموز 2023.
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