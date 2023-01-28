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https://sputnikarabic.ae/20230128/أول-اتصال-هاتفي-بين-رئيسي-وعلييف-بعد-حادث-الاعتداء-على-السفارة-الأذربيجانية-في-طهران-1072822311.html
أول اتصال هاتفي بين رئيسي وعلييف بعد حادث الاعتداء على السفارة الأذربيجانية في طهران
أول اتصال هاتفي بين رئيسي وعلييف بعد حادث الاعتداء على السفارة الأذربيجانية في طهران
أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، أن السلطات الإيرانية تتابع أبعاد حادث الاعتداء على السفارة الأذربيجانية في طهران. 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T19:41+0000
2023-01-28T19:41+0000
أذربيجان
رئيس أذربيجان إلهام علييف
إيران
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طهران - سبوتنيك. صرحت الرئاسة الإيرانية في بيان، أن رئيسي قال خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأذربيجاني، إلهام علييف، إن السلطات المعنية في إيران، تتابع أبعاد حادث الاعتداء على سفارة أذربيجان في طهران.وأكد رئيسي بحسب البيان، أن "حكومتي إيران وأذربيجان لن تسمحا بأن تتأثر علاقاتهما بإملاءات الآخرين".من جانبه، أعرب علييف بحسب البيان، عن شكره لرئيسي على تعاطفه وتعازيه لحكومة وشعب أذربيجان.وقال علييف وفق البيان: "كانت هذه جريمة غير متوقعة، لكن يجب أن يكون هناك تعاونا بين البلدين في هذا الحادث بحيث لا يجد أحد فرصة لتعكير صفو العلاقات الودية بين البلدين بحجة وقوع مثل هذه الحوادث".ولقي شخص مصرعه وأٌصيب اثنان آخران، خلال هجوم شنه مسلح عند مدخل السفارة الأذربيجانية في طهران يوم الجمعة الماضي.وأعلنت الشرطة الإيرانية اعتقال منفذ الهجوم وقالت إن نتائج التحقيق الأولية تشير إلى أن هناك دوافع شخصية وراء الهجوم.من جانبها أعلنت أذربيجان، أمس الجمعة، بدء إخلاء سفارتها في طهران، محمّلة إيران مسؤولية الهجوم المسلح على السفارة، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في أذربيجان أيكسان حاسيزاده، لوسائل إعلام محلية، إن "كامل مسؤولية الهجوم تقع على عاتق إيران".وأضاف أن الحملة الأخيرة المناهضة لأذربيجان في وسائل الإعلام الإيرانية "شجعت على الهجوم".ولاحقا، أفاد متحدث الخارجية لقناة "تي آر تي" التركية، بأن موظفي السفارة "يتم إجلاؤهم من إيران".
https://sputnikarabic.ae/20230127/أذربيجان-تعلن-إخلاء-سفارتها-في-طهران-وتحمل-إيران-مسؤولية-الهجوم-عليها-1072787436.html
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أذربيجان, رئيس أذربيجان إلهام علييف, إيران, العالم, أخبار العالم الآن
أذربيجان, رئيس أذربيجان إلهام علييف, إيران, العالم, أخبار العالم الآن

أول اتصال هاتفي بين رئيسي وعلييف بعد حادث الاعتداء على السفارة الأذربيجانية في طهران

19:41 GMT 28.01.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، أن السلطات الإيرانية تتابع أبعاد حادث الاعتداء على السفارة الأذربيجانية في طهران.
طهران - سبوتنيك. صرحت الرئاسة الإيرانية في بيان، أن رئيسي قال خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأذربيجاني، إلهام علييف، إن السلطات المعنية في إيران، تتابع أبعاد حادث الاعتداء على سفارة أذربيجان في طهران.
وأكد رئيسي بحسب البيان، أن "حكومتي إيران وأذربيجان لن تسمحا بأن تتأثر علاقاتهما بإملاءات الآخرين".
من جانبه، أعرب علييف بحسب البيان، عن شكره لرئيسي على تعاطفه وتعازيه لحكومة وشعب أذربيجان.
مدينة باكو، أذربيجان 17 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
أذربيجان تعلن إخلاء سفارتها في طهران وتحمل إيران مسؤولية الهجوم عليها
أمس, 13:33 GMT
وقال علييف وفق البيان: "كانت هذه جريمة غير متوقعة، لكن يجب أن يكون هناك تعاونا بين البلدين في هذا الحادث بحيث لا يجد أحد فرصة لتعكير صفو العلاقات الودية بين البلدين بحجة وقوع مثل هذه الحوادث".
ولقي شخص مصرعه وأٌصيب اثنان آخران، خلال هجوم شنه مسلح عند مدخل السفارة الأذربيجانية في طهران يوم الجمعة الماضي.
وأعلنت الشرطة الإيرانية اعتقال منفذ الهجوم وقالت إن نتائج التحقيق الأولية تشير إلى أن هناك دوافع شخصية وراء الهجوم.
من جانبها أعلنت أذربيجان، أمس الجمعة، بدء إخلاء سفارتها في طهران، محمّلة إيران مسؤولية الهجوم المسلح على السفارة، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في أذربيجان أيكسان حاسيزاده، لوسائل إعلام محلية، إن "كامل مسؤولية الهجوم تقع على عاتق إيران".
وأضاف أن الحملة الأخيرة المناهضة لأذربيجان في وسائل الإعلام الإيرانية "شجعت على الهجوم".
ولاحقا، أفاد متحدث الخارجية لقناة "تي آر تي" التركية، بأن موظفي السفارة "يتم إجلاؤهم من إيران".
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