https://sputnikarabic.ae/20230128/أول-اتصال-هاتفي-بين-رئيسي-وعلييف-بعد-حادث-الاعتداء-على-السفارة-الأذربيجانية-في-طهران-1072822311.html

أول اتصال هاتفي بين رئيسي وعلييف بعد حادث الاعتداء على السفارة الأذربيجانية في طهران

أول اتصال هاتفي بين رئيسي وعلييف بعد حادث الاعتداء على السفارة الأذربيجانية في طهران

أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، أن السلطات الإيرانية تتابع أبعاد حادث الاعتداء على السفارة الأذربيجانية في طهران. 28.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-28T19:41+0000

2023-01-28T19:41+0000

2023-01-28T19:41+0000

أذربيجان

رئيس أذربيجان إلهام علييف

إيران

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/15/1068029077_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_e8506258e774988f8090881cf685133c.jpg

طهران - سبوتنيك. صرحت الرئاسة الإيرانية في بيان، أن رئيسي قال خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأذربيجاني، إلهام علييف، إن السلطات المعنية في إيران، تتابع أبعاد حادث الاعتداء على سفارة أذربيجان في طهران.وأكد رئيسي بحسب البيان، أن "حكومتي إيران وأذربيجان لن تسمحا بأن تتأثر علاقاتهما بإملاءات الآخرين".من جانبه، أعرب علييف بحسب البيان، عن شكره لرئيسي على تعاطفه وتعازيه لحكومة وشعب أذربيجان.وقال علييف وفق البيان: "كانت هذه جريمة غير متوقعة، لكن يجب أن يكون هناك تعاونا بين البلدين في هذا الحادث بحيث لا يجد أحد فرصة لتعكير صفو العلاقات الودية بين البلدين بحجة وقوع مثل هذه الحوادث".ولقي شخص مصرعه وأٌصيب اثنان آخران، خلال هجوم شنه مسلح عند مدخل السفارة الأذربيجانية في طهران يوم الجمعة الماضي.وأعلنت الشرطة الإيرانية اعتقال منفذ الهجوم وقالت إن نتائج التحقيق الأولية تشير إلى أن هناك دوافع شخصية وراء الهجوم.من جانبها أعلنت أذربيجان، أمس الجمعة، بدء إخلاء سفارتها في طهران، محمّلة إيران مسؤولية الهجوم المسلح على السفارة، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في أذربيجان أيكسان حاسيزاده، لوسائل إعلام محلية، إن "كامل مسؤولية الهجوم تقع على عاتق إيران".وأضاف أن الحملة الأخيرة المناهضة لأذربيجان في وسائل الإعلام الإيرانية "شجعت على الهجوم".ولاحقا، أفاد متحدث الخارجية لقناة "تي آر تي" التركية، بأن موظفي السفارة "يتم إجلاؤهم من إيران".

https://sputnikarabic.ae/20230127/أذربيجان-تعلن-إخلاء-سفارتها-في-طهران-وتحمل-إيران-مسؤولية-الهجوم-عليها-1072787436.html

أذربيجان

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أذربيجان, رئيس أذربيجان إلهام علييف, إيران, العالم, أخبار العالم الآن