https://sputnikarabic.ae/20230128/البيت-الأبيض-يؤكد-أن-ماسك-قد-التقى-بمسؤولي-بايدن-بشأن-قانون-خفض-التضخم-1072798820.html
البيت الأبيض يؤكد أن ماسك قد التقى بمسؤولي بايدن بشأن قانون خفض التضخم
البيت الأبيض يؤكد أن ماسك قد التقى بمسؤولي بايدن بشأن قانون خفض التضخم
التقى إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا مع نائب رئيس موظفي البيت الأبيض جون بوديستا ومنسق البنية التحتية ميتش لاندريو لمناقشة كيفية عمل الشركة مع إدارة... 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T04:38+0000
2023-01-28T04:38+0000
2023-01-28T04:39+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
شركة تسلا
إيلون ماسك
العالم
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة "أستطيع أن أؤكد أن ميتش لاندريو وكذلك جون بوديستا التقيا مع إيلون ماسك لمناقشة التعليم وكيف يمكن لقانون البنية التحتية للحزبين وقانون خفض التضخم أن يطور السيارات الكهربائية ويزيد انتاجها على نطاق أوسع".وهذا الشهر، أصبح الأفراد في الولايات المتحدة الذين يمتلكون سيارات "تيسلا" مؤهلين للحصول على ما يصل إلى 7500 دولار من الإعفاءات الضريبية بموجب قانون خفض التضخم (IRA)، الذي تم إقراره في أغسطس 2022.يلتزم قانون خفض التضخم بحوالي 370 مليار دولار لتمويل أمن الطاقة، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية المصنعة في الولايات المتحدة والإعانات للمستهلكين والشركات الأمريكية التي تصنع التكنولوجيا الخضراء.
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, شركة تسلا, إيلون ماسك, العالم
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, شركة تسلا, إيلون ماسك, العالم
البيت الأبيض يؤكد أن ماسك قد التقى بمسؤولي بايدن بشأن قانون خفض التضخم
04:38 GMT 28.01.2023 (تم التحديث: 04:39 GMT 28.01.2023) تابعنا عبر
التقى إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا مع نائب رئيس موظفي البيت الأبيض جون بوديستا ومنسق البنية التحتية ميتش لاندريو لمناقشة كيفية عمل الشركة مع إدارة بايدن لتعزيز إنتاج السيارات الكهربائية وتعزيز كهربة المركبات الأمريكية.
واشنطن - سبوتنيك
. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة "أستطيع أن أؤكد أن ميتش لاندريو وكذلك جون بوديستا التقيا مع إيلون ماسك لمناقشة التعليم وكيف يمكن لقانون البنية التحتية للحزبين وقانون خفض التضخم أن يطور السيارات الكهربائية ويزيد انتاجها على نطاق أوسع".
وهذا الشهر، أصبح الأفراد في الولايات المتحدة الذين يمتلكون سيارات "تيسلا" مؤهلين للحصول على ما يصل إلى 7500 دولار من الإعفاءات الضريبية بموجب قانون خفض التضخم (IRA)، الذي تم إقراره في أغسطس 2022.
يلتزم قانون خفض التضخم
بحوالي 370 مليار دولار لتمويل أمن الطاقة، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية المصنعة في الولايات المتحدة والإعانات للمستهلكين والشركات الأمريكية التي تصنع التكنولوجيا الخضراء.