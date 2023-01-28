https://sputnikarabic.ae/20230128/الصين-تعرب-عن-دعمها--لقرار-اللجنة-الأولمبية-الدولية-قبول-الرياضيين-الروس-والبيلاروس-1072811233.html
الصين تعرب عن دعمها لقرار اللجنة الأولمبية الدولية قبول الرياضيين الروس والبيلاروس
الصين تعرب عن دعمها لقرار اللجنة الأولمبية الدولية قبول الرياضيين الروس والبيلاروس
أعربت اللجنة الأولمبية الصينية عن دعمها لقرار اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) والمجلس الأولمبي الآسيوي (OCA) بشأن قبول الرياضيين الروس والبيلاروس. 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T13:27+0000
2023-01-28T13:27+0000
2023-01-28T13:27+0000
العالم
اللجنة الأولمبية الدولية
الرياضيين الروس
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وصرحت اللجنة الأولمبية الصينية في بيان، "تعتقد اللجنة الأولمبية الصينية أن الرياضيين من جميع أنحاء العالم يجب أن يتمتعوا بحقوق متساوية في المشاركة في المسابقات. ويجب أن تحدد مشاركة الرياضيين من خلال أدائهم الرياضي ولا ينبغي أن تتأثر بعوامل مثل السياسة أو الحرب. وقد التزمت الصين دائمًا بمبدأ الحياد السياسي في الرياضة وعدم تسييس الرياضة ونعتقد أن الرياضة يجب أن تكون جسرا يوحد العالم وليس العكس، يجب على المجتمع الرياضي الدولي أن يعمل معاً من أجل المستقبل و لا تخلق الانقسامات".هذا وقررت اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية، في 25 يناير/ كانون الثاني الجاري، السماح للرياضيين الروس والبيلاروس بالعودة إلى المسابقات الدولية في وضع محايد، بينما اقترحت عدم السماح للرياضيين الذين دعموا بنشاط العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. في وقت لاحق، دعت اللجنة الأولمبية الآسيوية الرياضيين الروس والبيلاروس للمشاركة في الألعاب الآسيوية، التي ستقام في هانغتشو، الصين في الفترة من 23 سبتمبر إلى 8 أكتوبر.
https://sputnikarabic.ae/20230126/المجلس-الأولمبي-الآسيوي-يدعو-روسيا-وبيلاروسيا-للمشاركة-بالفعاليات-الرياضية-في-القارة-1072748330.html
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العالم, اللجنة الأولمبية الدولية, الرياضيين الروس
العالم, اللجنة الأولمبية الدولية, الرياضيين الروس
الصين تعرب عن دعمها لقرار اللجنة الأولمبية الدولية قبول الرياضيين الروس والبيلاروس
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أعربت اللجنة الأولمبية الصينية عن دعمها لقرار اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) والمجلس الأولمبي الآسيوي (OCA) بشأن قبول الرياضيين الروس والبيلاروس.
وصرحت اللجنة الأولمبية الصينية في بيان، "تعتقد اللجنة الأولمبية الصينية أن الرياضيين من جميع أنحاء العالم يجب أن يتمتعوا بحقوق متساوية في المشاركة في المسابقات. ويجب أن تحدد مشاركة الرياضيين من خلال أدائهم الرياضي ولا ينبغي أن تتأثر بعوامل مثل السياسة أو الحرب. وقد التزمت الصين دائمًا بمبدأ الحياد السياسي في الرياضة وعدم تسييس الرياضة ونعتقد أن الرياضة يجب أن تكون جسرا يوحد العالم وليس العكس، يجب على المجتمع الرياضي الدولي أن يعمل معاً من أجل المستقبل و لا تخلق الانقسامات".
وتابعت "ستستجيب اللجنة الأولمبية الصينية بنشاط وتدعم مبادرات وقرارات اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي، وهي على استعداد لإنشاء منصة جيدة للحماية المشتركة لجميع الرياضيين، بمن فيهم الرياضيون الروس والبيلاروس المؤهلون، من أجل حماية القيم الأولمبية. فيما يتعلق بالخطط المحددة لمشاركة الرياضيين من دولتين في الألعاب الآسيوية في هانغتشو، ستقوم اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي والأطراف المعنية الأخرى بإجراء دراسات معمقة إضافية والخطط ذات الصلة سيكون في المصلحة المشتركة لجميع الرياضيين".
هذا وقررت اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية، في 25 يناير/ كانون الثاني الجاري، السماح للرياضيين الروس والبيلاروس بالعودة إلى المسابقات الدولية في وضع محايد، بينما اقترحت عدم السماح للرياضيين الذين دعموا بنشاط العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. في وقت لاحق، دعت اللجنة الأولمبية الآسيوية الرياضيين الروس والبيلاروس للمشاركة في الألعاب الآسيوية، التي ستقام في هانغتشو، الصين في الفترة من 23 سبتمبر إلى 8 أكتوبر.