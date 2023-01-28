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https://sputnikarabic.ae/20230128/بدء-استخراج-تصاريح-المباني-المعدة-لإسكان-الحجاج-في-مكة-المكرمة-1072823608.html
بدء استخراج تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج في مكة المكرمة
بدء استخراج تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج في مكة المكرمة
أعلنت السلطات السعودية بدء تلقي طلبات استخراج تصاريح المباني المُعدة لإسكان الحجاج القادمين من داخل المملكة وخارجها إلى مكة المكرمة، وذلك في إطار الاستعداد... 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T20:38+0000
2023-01-28T20:40+0000
أخبار السعودية اليوم
وزارة الحج والعمرة السعودية
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جاء هذا بيان صادر عن وزارة الحج والعمرة ممثلة في لجنة إسكان الحجاج بمكة، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.ودعت اللجنة ملاك ومستثمري المباني السكنية المعدة لضيوف الرحمن سرعة التوجه للمكاتب الهندسية المُعتمدة.وأوضحت أن الهدف هو الكشف على مساكن الحجاج للشروع في إجراءات استخراج تصاريح إسكان ضيوف الرحمن لموسم حج 1444هـ.وأشارت وزارة الحج إلى أن صدور قرار بعودة أعداد الحجاج لما كانت عليه قبل وباء كورونا، دفعت كافة الجهات العاملة بمنظومة الحج إلى الاستعداد الاستباقي لاستقبال الحجاج في وقت مبكر.وذكرت من ضمن الاستعدادات تشجيع أصحاب المساكن على التقدم بطلب التصاريح عبر "لجنة إسكان الحجاج" حسب الآلية المتبعة.
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أخبار السعودية اليوم, وزارة الحج والعمرة السعودية
أخبار السعودية اليوم, وزارة الحج والعمرة السعودية

بدء استخراج تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج في مكة المكرمة

20:38 GMT 28.01.2023 (تم التحديث: 20:40 GMT 28.01.2023)
© AFP 2023 / Christina Assiالحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022
الحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2023
© AFP 2023 / Christina Assi
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أعلنت السلطات السعودية بدء تلقي طلبات استخراج تصاريح المباني المُعدة لإسكان الحجاج القادمين من داخل المملكة وخارجها إلى مكة المكرمة، وذلك في إطار الاستعداد المبكر لاستقبال موسم حج هذا العام.
جاء هذا بيان صادر عن وزارة الحج والعمرة ممثلة في لجنة إسكان الحجاج بمكة، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
الحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
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ودعت اللجنة ملاك ومستثمري المباني السكنية المعدة لضيوف الرحمن سرعة التوجه للمكاتب الهندسية المُعتمدة.
وأوضحت أن الهدف هو الكشف على مساكن الحجاج للشروع في إجراءات استخراج تصاريح إسكان ضيوف الرحمن لموسم حج 1444هـ.
وأشارت وزارة الحج إلى أن صدور قرار بعودة أعداد الحجاج لما كانت عليه قبل وباء كورونا، دفعت كافة الجهات العاملة بمنظومة الحج إلى الاستعداد الاستباقي لاستقبال الحجاج في وقت مبكر.
وذكرت من ضمن الاستعدادات تشجيع أصحاب المساكن على التقدم بطلب التصاريح عبر "لجنة إسكان الحجاج" حسب الآلية المتبعة.
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