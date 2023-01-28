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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230128/بوليانسكي-واشنطن-شريكة-في-جريمة-الحرب-التي-ارتكبها-نظام-كييف-بقصف-مستشفى-في-نوفويدار-1072819957.html
بوليانسكي: واشنطن شريكة في جريمة الحرب التي ارتكبها نظام كييف بقصف مستشفى في نوفويدار
بوليانسكي: واشنطن شريكة في جريمة الحرب التي ارتكبها نظام كييف بقصف مستشفى في نوفويدار
صرح نائب المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، دميتري بوليانسكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد شريكة في جريمة الحرب، التي ارتكبتها كييف، عند قصفها... 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T17:50+0000
2023-01-28T17:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
قصف
مستشفى
أخبار أوكرانيا
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وقال بوليانسكي في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم السبت: "جريمة حرب وحشية أوكرانية أخرى. 14 مدنيا لقوا حتفهم في مستشفى جراء الصواريخ التي تصدرها الولايات المتحدة الأمريكية، وكما نعرف من المسؤولين الأوكرانيين، فإن أهداف منظومة هيمارس الصاروخية يتم تنسيقها مع واشنطن".وأضاف بوليانسكي أن هذا يجعل الولايات المتحدة متواطئة بشكل مباشر في الجريمة، وبالتالي يجب على دافعي الضرائب الأمريكيين معرفة كيف يتم استخدام أموالهم.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق اليوم، أن القوات الأوكرانية قصفت مستشفى في بلدة نوفويدار في جمهورية لوغانسك الشعبية، باستخدام منظومة الصواريخ الأمريكية "هيمارس"، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة 24 آخرين من المرضى والطاقم الطبي بجروح متفاوتة الخطورة.وأكدت الدفاع الروسية في بيان، أن هجوم نظام كييف على المستشفى بمثابة جريمة حرب، مشددة على أن المتورطين في الهجوم سيتم إيجادهم ومحاسبتهم.
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روسيا, قصف, مستشفى, أخبار أوكرانيا
روسيا, قصف, مستشفى, أخبار أوكرانيا

بوليانسكي: واشنطن شريكة في جريمة الحرب التي ارتكبها نظام كييف بقصف مستشفى في نوفويدار

17:50 GMT 28.01.2023 (تم التحديث: 17:55 GMT 28.01.2023)
© Sputnik . Правительство ЛНР / الانتقال إلى بنك الصورقصف القوات الأوكرانية لمستشفى في لوغانسك
قصف القوات الأوكرانية لمستشفى في لوغانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2023
© Sputnik . Правительство ЛНР
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صرح نائب المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، دميتري بوليانسكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد شريكة في جريمة الحرب، التي ارتكبتها كييف، عند قصفها مستشفى في بلدة نوفويدار بجمهورية لوغانسك الشعبية بصواريخ "هيمارس".
وقال بوليانسكي في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم السبت: "جريمة حرب وحشية أوكرانية أخرى. 14 مدنيا لقوا حتفهم في مستشفى جراء الصواريخ التي تصدرها الولايات المتحدة الأمريكية، وكما نعرف من المسؤولين الأوكرانيين، فإن أهداف منظومة هيمارس الصاروخية يتم تنسيقها مع واشنطن".
وأضاف بوليانسكي أن هذا يجعل الولايات المتحدة متواطئة بشكل مباشر في الجريمة، وبالتالي يجب على دافعي الضرائب الأمريكيين معرفة كيف يتم استخدام أموالهم.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق اليوم، أن القوات الأوكرانية قصفت مستشفى في بلدة نوفويدار في جمهورية لوغانسك الشعبية، باستخدام منظومة الصواريخ الأمريكية "هيمارس"، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة 24 آخرين من المرضى والطاقم الطبي بجروح متفاوتة الخطورة.
وأكدت الدفاع الروسية في بيان، أن هجوم نظام كييف على المستشفى بمثابة جريمة حرب، مشددة على أن المتورطين في الهجوم سيتم إيجادهم ومحاسبتهم.
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