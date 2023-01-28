https://sputnikarabic.ae/20230128/رائد-فضاء-إماراتي-يصعب-على-أي-دولة-استكشاف-الفضاء-دون-تعاون-دولي-1072802598.html

رائد فضاء إماراتي: يصعب على أي دولة استكشاف الفضاء دون تعاون دولي

رائد فضاء إماراتي: يصعب على أي دولة استكشاف الفضاء دون تعاون دولي

صرح رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، لوكالة "سبوتنيك" أن استكشاف الفضاء سيكون أمرا صعبا على أي دولة واحدة دون اللجوء إلى التعاون الدولي. 28.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-28T07:42+0000

2023-01-28T07:42+0000

2023-01-28T07:42+0000

مجتمع

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

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سبوتنيك. وأوضح النيادي: "بدون التعاون الدولي، وعلى وجه التحديد التعاون العلمي، أعتقد أنه سيكون من الصعب على دولة بمفردها الذهاب واستكشاف الفضاء بشكل عام".يشار إلى أن النيادي سيكون جزءا من الفريق المكون من أربعة أفراد على متن مركبة "دراغون" الفضائية لمهمة "كرو-6" الفضائية المقرر إطلاقها، في 26 فبراير/ شباط، من مركز "كينيدي" للفضاء التابع لناسا في فلوريدا.ومن بين أعضاء الطاقم: رائد فضاء ناسا وقائد المركبة الفضائية، ستيفن بوين، ورائد فضاء وطيار ناسا، وودي هوبورغ، ورائد فضاء "روس كوسموس واختصاصي المهمة، أندريه فيدياييف.وكان وقع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، ونظيره الكوري الجنوبي، يون سيوك يول، تبادل وإعلان عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة.وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أعلنها الطرفان مجالات عدة، أهمها استخدام الطاقة الهيدروجينية في المدن وإنتاجها ونقلها بين وزارتي الطاقة والبنية التحتية في البلدين، والتعاون في مجال الموارد المائية، فضلا عن مذكرة تفاهم بين وكالة الإمارات للفضاء ووزارة العلوم الكورية الجنوبية.

https://sputnikarabic.ae/20230118/روسيا-تطور-سفينة-لإنقاذ-رواد-الفضاء-في-حالات-الطوارئ-في-طريقها-إلى-القمر-1072408928.html

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