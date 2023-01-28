https://sputnikarabic.ae/20230128/روسيا-تعلق-على-أحداث-التصعيد-الأخيرة-بين-الفلسطينيين-والإسرائيليين-1072810039.html

موسكو تعلق على أحداث التصعيد الأخيرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

موسكو تعلق على أحداث التصعيد الأخيرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أعربت موسكو عن قلقها البالغ إزاء حالة التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين جراء الأحداث الأخيرة التي أسفر عنها قتلى من الجانبين، داعية كلاهما إلى الالتزام... 28.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-28T12:32+0000

2023-01-28T12:32+0000

2023-01-28T12:36+0000

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070777747_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_84a450c5b09e6ad94b34954296276316.jpg

وقالت الخارجية الروسية في بيان، اليوم السبت: "نتابع تطور الأحداث بقلق عميق وندعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع المزيد من تصعيد التوتر".وشددت موسكو على أن "الأحداث الأخيرة تؤكد بوضوح الحاجة إلى استئناف عاجل للحوار الفلسطيني الإسرائيلي البناء والتخلي عن الإجراءات الأحادية الجانب".وفي وقت سابق من اليوم، أصيب مستوطنان إسرائيليان، إثر عملية إطلاق نار في حي سلوان بالقدس الشرقية، فيما يأتي ذلك بعد ساعات من مقتل 8 إسرائيليين وإصابة عدد آخر، مساء أمس الجمعة، في إطلاق نار بالقرب من كنيس يهودي في حي النبي يعقوب بالقدس الشرقية، وقالت الشرطة إن مطلق النار هاجم مجموعة من الإسرائيليين في الحي.وبحسب بيان الشرطة الإسرائيلية، فقد "وصل إرهابي إلى مبنى يستخدم كنيس يهودي في حي النبي يعقوب بالقدس وأطلق النار على عدد من الأشخاص الموجودين هناك، وأن وحدة من قوات الشرطة وصلت على الفور إلى مكان الحادث وأطلقت النار على المنفذ وحيدته على الفور".ويأتي ذلك بعد يوم من عملية عسكرية إسرائيلية قتل فيها تسعة فلسطينيين بينهم امرأة مسنة، وأصيب آخرون بجروح في جنين شمالي الضفة الغربية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا