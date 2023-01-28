https://sputnikarabic.ae/20230128/زلزال-قوي-يضرب-غربي-إيران-1072823952.html
زلزال قوي يضرب غربي إيران
زلزال قوي يضرب غربي إيران
ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، مدينة خوي بمحافظة آذربيجان الغربية الواقعة شمال غربي إيران، بالقرب من الحدود التركية. 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T21:12+0000
2023-01-28T21:12+0000
2023-01-28T21:12+0000
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ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن "الزلزال وقع في الساعة التاسعة و44 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي (السادسة و14 دقيقة مساء بتوقيت غرينتش)".وأكد المركز الإيراني أن الزلزال وقع عمق 7 كم من سطح الأرض، ومركزه كان عند التقاء خطي العرض 38.59 والطول 44.90 درجة.ومن جانبها، نقلت وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء، عن المتحدث باسم خدمات الطوارئ الإيرانية، مجتبى خالدي، أن "حجم الدمار الذي لحق بالمنازل والأبنية في مدينة خوي كبير نسبيا"، في وقت توافدت فرق الإنقاذ على منطقة الزلزال بمدينة خوي، ووضعت المستشفيات في حالة تأهب.وأبلغ مسؤول إيراني في خدمات الطوارئ أن الجليد يتساقط في بعض المناطق التي ضربها الزلزال، الواقعة بالقرب من الحدود التركية، وذلك وسط درجات حرارة تصل إلى التجمد، فضلا عن انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق.
إيران
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, زلزال إيران, العالم, أخبار تركيا اليوم, إنقاذ
إيران, زلزال إيران, العالم, أخبار تركيا اليوم, إنقاذ
زلزال قوي يضرب غربي إيران
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ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، مدينة خوي بمحافظة آذربيجان الغربية الواقعة شمال غربي إيران، بالقرب من الحدود التركية.
ونقلت وكالة
إرنا، مساء اليوم السبت، عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن "الزلزال وقع في الساعة التاسعة و44 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي (السادسة و14 دقيقة مساء بتوقيت غرينتش)".
وأكد المركز الإيراني أن الزلزال
وقع عمق 7 كم من سطح الأرض، ومركزه كان عند التقاء خطي العرض 38.59 والطول 44.90 درجة.
ومن جانبها، نقلت وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء، عن المتحدث باسم خدمات الطوارئ الإيرانية، مجتبى خالدي، أن "حجم الدمار الذي لحق بالمنازل والأبنية في مدينة خوي كبير نسبيا"، في وقت توافدت فرق الإنقاذ على منطقة الزلزال بمدينة خوي
، ووضعت المستشفيات في حالة تأهب.
وأبلغ مسؤول إيراني في خدمات الطوارئ أن الجليد يتساقط في بعض المناطق التي ضربها الزلزال، الواقعة بالقرب من الحدود التركية، وذلك وسط درجات حرارة تصل إلى التجمد، فضلا عن انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق.