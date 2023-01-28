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قادة الأجهزة الأمنية في العراق يبحثون جهود تعزيز سلطة القانون
قادة الأجهزة الأمنية في العراق يبحثون جهود تعزيز سلطة القانون
أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية أهمية تضافر جهود استقرار الأمن وتعزيز هيبة وسلطة القانون والحفاظ على أمن المواطنين في بغداد. 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T15:24+0000
2023-01-28T15:24+0000
أخبار العراق اليوم
القوات العراقية
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جاء هذا في بيان صادر عن قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وذكر البيان أن الفريق الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة، اجتمع في مكتبه بقائد عمليات بغداد وقائد قوات حفظ القانون.وأوضح البيان أن اللقاء شهد مناقشة الأوضاع الأمنية في بغداد وآخر الواجبات والمهام التي تقوم بها القوات الأمنية التي ضمن هذا القاطع.وشدد المحمداوي على أهمية "تضافر الجهود من أجل استتباب الأمن وتعزيز هيبة وسلطة القانون والحفاظ على أمن المواطنين".كما أكد على "الأهداف الحيوية والممتلكات العامة والخاصة وديمومة الأمن الاستقرار وبسط القانون في العاصمة بغداد".
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أخبار العراق اليوم, القوات العراقية
أخبار العراق اليوم, القوات العراقية

قادة الأجهزة الأمنية في العراق يبحثون جهود تعزيز سلطة القانون

15:24 GMT 28.01.2023
© AFP 2023 / Ahmad al-Rubayeمعركة تحرير الحويجة، القوات العراقية، الجيش العراقي، الحشد الشعبي، العراق 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
معركة تحرير الحويجة، القوات العراقية، الجيش العراقي، الحشد الشعبي، العراق 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2023
© AFP 2023 / Ahmad al-Rubaye
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أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية أهمية تضافر جهود استقرار الأمن وتعزيز هيبة وسلطة القانون والحفاظ على أمن المواطنين في بغداد.
جاء هذا في بيان صادر عن قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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وذكر البيان أن الفريق الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة، اجتمع في مكتبه بقائد عمليات بغداد وقائد قوات حفظ القانون.
وأوضح البيان أن اللقاء شهد مناقشة الأوضاع الأمنية في بغداد وآخر الواجبات والمهام التي تقوم بها القوات الأمنية التي ضمن هذا القاطع.
وشدد المحمداوي على أهمية "تضافر الجهود من أجل استتباب الأمن وتعزيز هيبة وسلطة القانون والحفاظ على أمن المواطنين".
كما أكد على "الأهداف الحيوية والممتلكات العامة والخاصة وديمومة الأمن الاستقرار وبسط القانون في العاصمة بغداد".
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