https://sputnikarabic.ae/20230128/وزير-خارجية-المغرب-إعادة-افتتاح-السفارة-المغربية-في-العراق-إشارة-على-تطور-العلاقات-1072820371.html
وزير خارجية المغرب: إعادة افتتاح السفارة المغربية في العراق إشارة على تطور العلاقات
وزير خارجية المغرب: إعادة افتتاح السفارة المغربية في العراق إشارة على تطور العلاقات
أكد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين بلاده والمغرب. 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T18:11+0000
2023-01-28T18:11+0000
2023-01-28T18:14+0000
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أخبار المغرب اليوم
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جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وذكر البيان أن الحلبوسي استقبل وزير خارجية المملكة المغربية ناصر بوريطة والوفد المرافق له.وأشار إلى أن الحلبوسي بارك إعادة افتتاح السفارة المغربية في العراق، بعد سنوات من إغلاقها.وشدد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين الرباط وبغداد على كافة المستويات ومنها المستوى البرلماني، والسعي لتفعيل التعاون الثنائي في مختلف المجالات.من جانبه، عبر وزير الخارجية المغربي عن "تقديره لدور الحلبوسي بدعم المغرب في اتحاد البرلمان العربي".واعتبر أن زيارته إلى بغداد هي رسالة تضامن ومساندة من ملك المغرب محمد السادس والحكومة المغربية والشعب المغربي للعراق.وشدد على رغبة المغرب في أن تنتقل العلاقة بين البلدين إلى مراحل متطورة من التعاون المثمر.واعتبر أن فتح السفارة علامة تطوير العلاقات وتقوية الروابط بين البلدين لتعزيز التعاون في جميع المجالات.
https://sputnikarabic.ae/20230127/وزير-الخارجية-المغربي-يزور-العراق-ويشهد-افتتاح-سفارة-بلاده-في-بغداد-1072783489.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, أخبار المغرب اليوم
أخبار العراق اليوم, أخبار المغرب اليوم
وزير خارجية المغرب: إعادة افتتاح السفارة المغربية في العراق إشارة على تطور العلاقات
18:11 GMT 28.01.2023 (تم التحديث: 18:14 GMT 28.01.2023) تابعنا عبر
أكد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين بلاده والمغرب.
جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وذكر البيان أن الحلبوسي استقبل وزير خارجية المملكة المغربية ناصر بوريطة والوفد المرافق له.
وأشار إلى أن الحلبوسي بارك إعادة افتتاح السفارة المغربية
في العراق، بعد سنوات من إغلاقها.
وشدد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين الرباط وبغداد على كافة المستويات ومنها المستوى البرلماني، والسعي لتفعيل التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
من جانبه، عبر وزير الخارجية المغربي عن "تقديره لدور الحلبوسي بدعم المغرب في اتحاد البرلمان العربي".
واعتبر أن زيارته إلى بغداد هي رسالة تضامن ومساندة من ملك المغرب محمد السادس والحكومة المغربية والشعب المغربي للعراق.
وشدد على رغبة المغرب في أن تنتقل العلاقة بين البلدين إلى مراحل متطورة من التعاون المثمر.
واعتبر أن فتح السفارة علامة تطوير العلاقات وتقوية الروابط بين البلدين لتعزيز التعاون في جميع المجالات.