https://sputnikarabic.ae/20230129/أمير-قطر-يستقبل-وزير-الاقتصاد-والمالية-الفرنسي-1072841929.html
أمير قطر يستقبل وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي
أمير قطر يستقبل وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي
استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، بمجلس الشيخ عبد الله بن جاسم بالديوان الأميري، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية... 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T14:36+0000
2023-01-29T14:36+0000
2023-01-29T14:46+0000
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وقال الديوان الأميري القطري إن اللقاء شهد استعراض علاقات التعاون القائمة بين البلدين وآفاق تعزيزها وتطويرها خاصة في مجالات الاستثمار والاقتصاد والصناعة، إضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.يذكر أن أمير قطر بحث مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، يوم الأربعاء الماضي، سبل تعزيز الروابط الأخوية وعلاقات التعاون بين البلدين.وأفادت وكالة الأنباء القطرية، أن الأمير تميم استقبل العاهل الأردني والوفد المرافق له خلال زيارته للدوحة، حيث ناقشا معا سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية من تحقيق التطلعات المشتركة للشعبين.واستعرض الأمير القطري والعاهل الأردني المستجدات الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك، والعمل على توطيد التعاون بين الدولتين، فضلا عن استعراضهما لسبل الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة.
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feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, قطر, أخبار فرنسا
العالم العربي, قطر, أخبار فرنسا
أمير قطر يستقبل وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي
14:36 GMT 29.01.2023 (تم التحديث: 14:46 GMT 29.01.2023) تابعنا عبر
استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، بمجلس الشيخ عبد الله بن جاسم بالديوان الأميري، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، برونو لومير والوفد المرافق له بمناسبة زيارة البلاد.
وقال الديوان الأميري القطري إن اللقاء شهد استعراض علاقات التعاون القائمة بين البلدين وآفاق تعزيزها وتطويرها خاصة في مجالات الاستثمار والاقتصاد والصناعة، إضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.
يذكر أن أمير قطر بحث مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، يوم الأربعاء الماضي، سبل تعزيز الروابط الأخوية وعلاقات التعاون بين البلدين.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية، أن الأمير تميم استقبل العاهل الأردني والوفد المرافق له خلال زيارته للدوحة، حيث ناقشا معا سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية من تحقيق التطلعات المشتركة للشعبين.
واستعرض الأمير القطري
والعاهل الأردني المستجدات الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك، والعمل على توطيد التعاون بين الدولتين، فضلا عن استعراضهما لسبل الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة.